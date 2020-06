– – –

Nom: The Elder Scrolls: Blades

Dernières versions: 1.7

Produit par: Véronique Bruneau

Note Google Play Store: 3.9 / 5

Disponible dans: Android, iOS, Nintendo Switch

The Elder Scrolls: Blades – Jeu RPG – Maintenant disponible sur Android, iOS et Nintendo Switch

Nous pouvons désormais télécharger facilement The Elder Scrolls: Blades sur des plateformes comme Android, iOS ainsi que sur Nintendo Switch. La dernière mise à jour sur les appareils Android et iOS est la version 1.7. vous pouvez également jouer dans la console qui est dans Nintendo Switch. Fondamentalement, ce jeu est la version mobile de la collection de jeux de rôle de Bethesda Game Studios.

Vous pouvez jouer à ce jeu en téléchargeant ce jeu à partir du lien ci-dessous.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bethsoft.blade

https://apps.apple.com/in/app/the-elder-scrolls-blades/id1358476597

The Elder Scrolls: Blades – Sur tous les appareils

Et maintenant, nous pouvons dire que Bethesda Game Studios est maintenant disponible sur toutes les plateformes. La version console qui est la version Nintendo Switch de The Elder Scrolls: Blades aura la prise en charge de l’affichage multiplateforme. Il y aura également une progression multiplateforme. C’est cette option qui nous donnera la possibilité de commencer notre aventure de jeu avec un appareil Android ou iOS.

Si nous parlons d’appareils iOS, vous pouvez jouer à ce jeu sur l’iPhone ainsi que sur l’iPad. Comme nous savons que la dernière version de ce jeu est la 1.7, donc avec cette mise à jour, plusieurs bugs sont corrigés et vous pouvez voir de nombreuses améliorations en jouant à The Elder Scrolls: Blades. Le changement majeur dans le gameplay est la quête de 6 coffres.

The Elder Scrolls: Blades – Modifications après de nouvelles mises à jour

Vous pouvez dire qu’il a pour rôle de booster l’expérience de jeu de l’utilisateur. De plus, si vous jouez à ce jeu, vous pouvez découvrir la nouvelle série de quêtes qui vous offre la même expérience que le joueur contre le joueur en mode Arène. Dans ce mode, vous pouvez défier d’autres joueurs en direct et en jouant avec eux, vous pouvez augmenter votre classement dans le jeu.

La mise à jour de la version 1.7 est également livrée avec de nouvelles récompenses en mode Arana ainsi que des tableaux de chefs de guilde. Après cette mise à jour, tous vos résultats de carrière seront réinitialisés. Cela signifie que vous pouvez descendre votre ligue. Notez qu’il ne s’appliquera que sur Joueur contre Joueur en mode Arène. Mais avec l’échange en obtenant, vous gagnerez certaines des ressources du jeu.

The Elder Scrolls: Blades – Ressources que vous obtiendrez après la nouvelle mise à jour

Les ressources du jeu comprennent des coffres, des gemmes ainsi que des potions pour la santé. Vous gagnerez ces ressources en fonction de votre rang dans la précédente mise à jour de The Elder Scrolls: Blades. En plus de cela, le développeur du jeu fournit également environ 150 gemmes et une grande décoration d’emblème. Ce cadeau est réservé aux joueurs bénéficiant d’un accès anticipé.

