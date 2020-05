The Eddy Review – Drame musical sombre sur Netflix

– Publicité –



L’Eddy est à Paris. Pas dans le centre étincelant de la ville mais dans les marges graveleuses et graveleuses. Le titre tire son nom du club de jazz détenu et voyagé par le pianiste de jazz virtuose Elliot (André Holland) qui a fui NY pour l’Europe à la mort de son jeune fils, et son ami Farid (Tahar Rahim), dont la gaieté et la positivité contrastent fortement avec son ami retiré et blessé.

La revue principale d’Eddy

C’est un monde d’arnaqueurs et d’immigrants, unis par leur capacité à revenir ensemble et à faire de la musique – si presque assez d’argent. Il y a un peu d’espoir, quand des managers respectés apparaissent à l’arrière du public pour jeter un œil évaluateur sur le talent, mais cela ne revient jamais à rien d’autre qu’un mot d’encouragement ou une exhortation pour Elliot à exhorter au niveau de la scène lui-même et revenir à ce qu’il fait de mieux.

Son club est en difficulté. Des groupes jouent pour les salles à moitié vides et Elliot a ajouté une autre complication à son entreprise en ayant – une rupture – une relation avec Maja (Joanna Kulig), la chanteuse du meilleur groupe qu’ils hébergent. Les sentiments sont en quelque sorte un violon de basse non accordé et bien que Farid fasse de son mieux pour rétablir l’harmonie, les musiciens et tout le monde sont déstabilisés et frustrants – parfois littéralement – désynchronisés les uns des autres. À ce gâchis s’ajoute la fille rebelle adolescente d’Elliot, Julie (Amandla Stenberg), qui arrive de New York pour passer un moment avec son cher vieux père, et peut-être pour échapper à son habit de drogue et à son beau-père.

Le seul personnage à distance heureux est Farid, un mari et un père fidèle dont la relation tendre et sexy aux côtés de sa femme (Amira, interprétée par Leïla Bekhti) prend vie magnifiquement dans seulement quelques scènes. C’est donc un peu avec cette série incroyablement sombre et mélancolique que Farid est bientôt tué. Il avait emprunté de l’argent à des gangs criminels pour s’engager à sauver de nombreux Eddy de la faillite. D’une certaine façon, le plan fonctionne – au moins temporairement – parce que le club se remplit de gawkers et de goules qui veulent passer une nuit sur une scène de meurtre.

Chaque épisode est centré sur un personnage spécifique et ses antécédents plus ou moins troublés, impliquant la toxicomanie, la pauvreté et diverses sortes de chaos auxquels le musicien semi-itinérant est vulnérable. L’Eddy les soutient – c’est une zone de calme relatif (au moins pour ceux qui ne sont pas chargés de le maintenir à flot) où ils se reposent et se rassemblent pour créer quelques minutes de magie sur scène avant que le présent de la vie ne les arrache à nouveau.

