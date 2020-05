The Eddy Netflix Review: Pourquoi est-ce un mashup mal adapté?

– Publicité –



La revue Eddy Netflix: Il s’agit de la première série de Damien Chazelle pour la télévision. C’est tout à fait une mauvaise fusion du crime et de l’amour pour la musique.

Le réalisateur oscarisé de La La Land a acquis l’industrie télévisuelle avec The Eddy sur Netflix. L’histoire se déroule dans un Jazz Club à Paris. Le spectacle dépeint l’artiste torturé avec la vivacité de la musique.

L’équipe de production Eddy

L’émission n’est en fait sous aucune liste de crédit d’une seule personne. Il s’agit en fait d’un projet collaboratif d’Alan Poul, de Damien Chazelle, du lauréat du prix BAFTA Jack Thorne et du lauréat du Grammy Award Glen Ballard. Chazelle a réalisé deux épisodes, Poul en a également réalisé quelques-uns. Ballard a écrit les chansons et Thorne est essentiellement l’auteur principal. Il est généralement crédité comme écrivain de la série.

La série dépeint un ton très sombre. Le leader Elliot n’a laissé que son amour pour la musique. Le spectacle se tourne plus tard vers un côté sombre alors qu’il se concentre sur une alliance du monde de la musique et du monde du crime.

Le détail du complot Eddy

Le spectacle développe un complot régulier de protagoniste s’enfonçant plus profondément dans le gâchis pendant qu’il essaie d’en sortir. Il suit essentiellement le ton d’Ozark avec le léger changement des mélomanes. Le travail est bon de la part de la musique, de la culture pop et de la vie d’Elliot et Julie. Elliot continue d’essayer de renouer avec sa fille Julie.

La musique est la seule bonne chose de sa vie. Dans certaines scènes, nous avons pu voir que la crédulité de Julie devant les gangsters la pousse davantage, elle et son père, dans le pétrin. La série montre comment le duo père-fille fait face au passé et avance dans sa vie.

La revue Eddy Netflix

La revue Eddy Netflix: Le spectacle dépeint également la riche histoire des Noirs à Paris. Ces scènes rendent The Eddy plus frustrant par leur façon de décrire d’une manière peu claire et indécise. Le spectacle a eu sa part d’élan émotionnel, mais cela a été dominé par les scènes de crime.

Il y a un dicton en anglais, trop de cuisiniers gâchent le bouillon. Nous pouvons clairement voir que c’est ce qui s’est passé ici. Trop de réalisateurs et d’écrivains se sont mis à l’esprit et ont fait la série.

