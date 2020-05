The Eddy: drame d’ensemble de jazz parisien sur Netflix

– Publicité –



The Eddy: Le drame musical très attendu est sorti sur Netflix du réalisateur de Whiplash et La La Land. Il a obtenu le succès de ses projets précédents qui ont remporté des Oscars. Le film réalisé par Damien Chazelle sortira le vendredi 8e Mai 2020.

L’histoire parle d’un club de jazz qui échoue à Paris et des gens qui y travaillent. Le propriétaire du club est Elliot Udo, un pianiste extrêmement talentueux dans le jazz et originaire de New York. C’est la personne qui manque de maturité émotionnelle.

Il a une relation difficile avec le chanteur du groupe house. Il y a une nette réflexion sur le manque général d’engagement. Lorsque sa fille de 15 ans ouvrira sa porte, il se rendra compte qu’il a enfin besoin de grandir.

The Eddy: date de sortie et intrigue

– Publicité –

La bande-annonce de l’émission est sortie en avril 2020. La musique de la série est écrite par Glen Ballard qui a remporté 6 Grammy Awards et a également travaillé pour de nombreuses chansons de Michael Jackson qui sont très bien connues de ses fans.

Le musicien nominé aux Oscars Randy Kerber a également apporté sa contribution à Eddy. Il a également collaboré précédemment avec Chazelle sur La La Land. Les deux premiers épisodes de la série seront réalisés par Chazelle. Les huit épisodes de la série sont dirigés par quatre réalisateurs.

Pensée du réalisateur

L’un des réalisateurs de la série a déclaré: «Vous pensez qu’un spectacle de jazz à Paris doit avoir lieu dans les années 1950 avec tout le monde portant un béret et jouant du saxophone sur la Seine», a-t-il déclaré. The Eddy, cependant, évite le cliché. Il y a peut-être un plan de la Tour Eiffel, au loin, dans l’intégralité du spectacle – «C’est dans ce plan que Damien a pris un long objectif de Belleville, Et maintenant, naturellement, apparaît dans chaque pièce de promotion. «

– Publicité –