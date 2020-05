The Dragon Prince Season 4: Tout ce que vous devez savoir

– Publicité –



The Dragon Prince Saison 4: La série est une dramatique qui est diffusée sur Netflix. La série est animée par Justin Richmond et Aaron Ehasz. Les producteurs de la série sont Wonderstorm et illustrés par Bardel Entertainment. La deuxième saison de l’émission est sortie le 15 février 2019 et la troisième saison de l’émission est sortie le 22 novembre 2019.

La date de sortie de la prochaine saison n’est pas encore dévoilée. Si les documents de sortie doivent être suivis, la quatrième saison doit être en route à partir d’aujourd’hui même et sortira certainement cette année.

The Dragon Prince Saison 4 Cast

Le casting de l’émission comprend Jack DeSena comme Callum, Sasha Rojen comme Ezran, Jason Simpson comme Viren, Paula Burrows comme Rayla, Racquel Belmonte comme Claudia, Jesse Inocalla comme Soren, Erik Dellums comme Aaravos. Netflix n’a rien annoncé concernant la bande-annonce. Selon certains rapports et sources fiables, les améliorations pourraient être annoncées cet été. Attendons la sortie de la quatrième saison et voyons comment cela divertira les fans.

L’intrigue de The Dragon Prince Saison 4

L’intrigue de la saison à venir est que la série parle d’un monde fantastique composé de Xadium dans lequel la magie est dérivée de six éléments qui comprennent l’océan, le soleil, la lune, les étoiles, la terre et le ciel. On dit que là où la magie existe, il existe aussi de la magie noire.

Le continent était non seulement peuplé de gens, mais aussi immensément peuplé d’elfes et de dragons. Quand l’œuf de dragon a été découvert, Viren a essayé de tuer ces dragons afin de gagner l’héritier de la magie. Après l’éclosion, Ezran et Callum tentent de protéger le prince dragon Zym. Ils sont en mission car ils veulent unir le Prince à sa maman. La paix existe entre les humains, les elfes et les dragons à la fin de la saison avec le départ de Viren comme décision de la guerre qui implique à la fois l’armée de Viren et Callum.

