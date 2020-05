The Dragon Prince Season 4 Every Detail – Distribution, intrigue, bande-annonce et autres mises à jour de nouvelles

– Publicité –



The Dragon Prince Season 4 Details: The Dragon Prince Season 4 Après avoir donné les forces les plus supérieures au monde humain, la démolition commence par son utilisation abusive. Ainsi, la mort flotte sur toute l’existence. Lorsque tout cela se déroule dans le pays magique de Xadia, la bataille est une furie entre l’homme et Xadia. C’est regarder ce que toutes les vérités ont été découvertes au cours du voyage de la Grande Guerre.

The Dragon Prince Season 4: Date de sortie

Il s’agit d’une série d’évasion animée. Il est créé par Aaron Ehasz et Justin Richmond et a conquis le cœur des téléspectateurs depuis sa première sortie le 14e de septembre 2018 sur Netflix.

L’expédition de trois séries successives nous a appris une leçon différente; nous exposer à la falaise avec un côté comique.

– Publicité –

Netflix divulgue déjà le renouvellement de l’émission. Cependant, il n’y a pas de confirmation officielle de la date de sortie jusqu’à présent. Nous prévoyons recevoir les dates définitives d’ici la fin de 2020. La propagation du COVID-19pandemic a provoqué le décalage et le retard des dates de sortie des émissions et des films.

Cependant, plusieurs rumeurs révèlent des nouvelles plutôt horribles détaillant l’élimination de la saison 4.

The Dragon Prince Season 4: Plot

Le récit de l’émission Dragon King commence avec le continent de Xadia où la magie émerge de six sources fondamentales, à savoir le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, la terre et l’océan. Les trois formes de vie sont les dragons, les elfes et les humains. Ils vivent tous en paix jusqu’à ce que les êtres humains commencent à exploiter les ressources et à les diriger vers une source apathique. Ce négatif n’est rien d’autre que sa magie noire.

Le début d’une telle idiotie divise le continent en deux parties. Il déplace les humains vers le côté ouest et entre les flux de l’énorme rivière de Lava.

En allant de l’avant, nous assistons à une furieuse bataille entre l’homme et les dragons. Pendant la guerre, les humains tuent le prince dragon et détruisent l’œuf de dragon. Dans la quatrième saison, nous verrons la perturbation de la guerre et l’amélioration de l’intrigue. La revitalisation de Viren apportera de nouveaux rebondissements à l’histoire. Ezra, la nouvelle héritière du trône de Katolis, pourrait être confrontée à un danger sous la forme de Viren.

The Dragon Prince 4: Cast

Les personnages de la prochaine saison 4:

Jack DeSena comme Callum

Sasha Rojen comme Ezran

Jason Simpson comme Viren

Paula Burrows comme Rayla

Racquel Belmonte en tant que Claudia

Jesse Inocalla comme Soren

Erik Dellums comme Aaravo

– Publicité –