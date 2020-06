« The Dragon Prince » Saison 4: mises à jour récentes sur sa date de sortie, son casting, son intrigue et tout ce que vous voulez savoir

– – –

Les téléspectateurs attendent avec impatience l’une des séries Web animées par ordinateur les plus populaires, « The Dragon Prince » saison 4.

Cette série tourne autour du monde fantastique du continent de Xadia. Ce continent possède des pouvoirs magiques dérivés de six éléments. Ces éléments comprennent le soleil, la lune, les étoiles, la terre, le ciel et l’océan. Cependant, certaines circonstances ont divisé le continent en deux parties, et il y a une rivière de lave entre ces deux parties. Des dragons magiques gouvernent une partie du continent tandis que les humains étaient chassés vers l’ouest.

Cette série a créé une base de fans de descente avec son intrigue unique, et elle est également bien reçue non seulement par les téléspectateurs mais aussi par les critiques.

La première saison de cette série a débuté le 14 septembre 2018. En près de deux ans, cette création d’Aaron Ehasz et Justin Richmond a sorti trois saisons.

Maintenant, les fans veulent savoir quand la saison 4 de cette série fera ses débuts sur Netflix. Voyons donc quelles informations nous avons sur la quatrième saison de cette série.

Date de sortie de « The Dragon Prince » Saison 4

La première saison de « The Dragon Prince » a été créée le 14 septembre 2018, tandis que la deuxième et la troisième saison ont été présentées le 15 février 2019 et le 22 novembre 2019, respectivement. Habituellement, les saisons de cette série arrivent dans un intervalle de près de six mois. Mais Netflix n’a rien annoncé concernant la date de sortie de la saison 4. Lors d’un des événements, les créateurs ont révélé qu’ils avaient suffisamment de contenu pour la saison 4.

L’intrigue attendue de « The Dragon Prince » Saison 4

La série «The Dragon Prince» présente l’extraordinaire lutte de deux princes humains, Ezran et Callum, pour unir les deux parties du continent Xadia.

À la fin de la troisième saison, l’antagoniste de la série, Viren a été éjecté du sommet de la flèche mais a de nouveau été relancé par sa fille, Claudia.

La saison 4 semble reprendre l’histoire où elle s’était arrêtée dans la saison 3. La saison 4 peut dépeindre des batailles féroces et d’autres obstacles à l’unification des humains, des dragons et des elfes alors que Viren est de nouveau relancé.

Le casting de « The Dragon Prince » Saison 4

Il semble que cette fois aussi, les téléspectateurs entendront Jack DeSena comme Callum, Paula Burrows comme Ryla, Sasha Rojen comme Ezran, Jason Simpson comme Viren, Racquel Belmonte comme Claudia et bien d’autres.

Restez avec nous pour plus de mises à jour.

– – –