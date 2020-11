The Dragon Prince Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières mises à jour ici !!!

– – – The Dragon Prince Saison 4 « The Dragon Prince » a été produit par Aaron Ehasz et Justin Richmond pour une série de rêve en streaming animée par ordinateur.Il s’agit d’une histoire de deux cultures, l’une utilisant le pouvoir de la magie. Un autre avec le pouvoir des êtres humains qui n’ont naturellement pas accès à la magie. Alors ils s’accrochent à la magie noire. Les deux cultures ne se sont pas vues d’accord sur la pratique de la magie depuis des décennies. Cela a causé des problèmes dans le passé.La date de sortie de la saison 4 de Dragon Prince – – – La saison 3 de « The Dragon Prince » a été abandonnée le 22 novembre 2019, dans son intégralité sur Netflix. La troisième saison se compose de 9 épisodes avec une durée de 24 à 33 moments chacun. Les fans n’ont pas pu contenir leur enthousiasme lorsque Netflix s’est engagé à diffuser toute la saga de « The Dragon Prince », qui est une série en sept épisodes.Après les 3 premières saisons, l’émission a été renouvelée pour quatre saisons supplémentaires, ce qui implique qu’il y aura be a season 4. Cependant, la question est, quand les téléspectateurs pourront-ils le voir? Mais avec l’annonce de ce renouvellement lors de l’événement virtuel du Comic Con le 24 juillet 2020, il est hautement improbable que la création se soit terminée, en gardant à l’esprit le ralentissement résultant de la pandémie de coronavirus. Si tout se passe ainsi, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 4 de « The Dragon Prince » soit lancée en 2021.Cast Of The Season 4La prochaine saison de Dragon Prince 4 visitera le retour de Jack DeSena pour prêter une langue à Callum. Le retour au prêt de voix à Ezran et Rayla est également vu par Sasha Rojen et Paula Burrows. Erik Dellums, Jesse Inocalla, Jason Simpson et Racquel Belmonte, respectivement Aaravos, Soren, Viren et Claudia, prêteront également leur voix.Wonderstorm a annoncé le renouvellement de The Dragon Prince Saison 4 dans l’événement Comic Con il y a quelques semaines. Par conséquent, la libération peut prendre plus de temps car la planète se bat durement contre le virus mortel. Mais les amoureux sont assurés qu’il sera sans aucun doute publié.Intrigue de la saison 4 du prince dragon: de quoi s’agit-il? Dans la finale de la saison 3, humains, elfes et dragons se battent ensemble contre l’armée de Viren. Viren utilise la bataille comme une diversion et glisse pour attaquer Zym et le vider de sa force vitale. Juste au moment, Rayla vient à sa rescousse et hurle Viren et elle-même de la falaise. Alors que Callum la sauve avant qu’elle n’atteigne le pont, Viren continue de tomber à sa mort et la mère de Zym, Zubeia, retrouve finalement son fils. Il semble que la paix pourrait enfin être rétablie entre les humains et d’autres créatures mystiques après une longue bataille. Mais le mal menace de ressurgir depuis que Claudia ramène Viren à l’existence, et Aaravos se métamorphose en quelque chose de mal et de fort. Eh bien, les choses n’ont pas l’air super pour les personnages principaux.Chaque saison représente un segment de la saga, dérivé des deux composants sur lesquels s’appuie le monde de la magie: le soleil, la lune, le ciel, la terre, les étoiles et l’océan. Nous savons que les 3 premières sections sont «Lune», «Ciel» et «Soleil», la quatrième sera appelée «Terre». Malgré le début d’un nouveau segment, le récit reprendra de la section précédente et sera basé sur les personnages clés. La quatrième section pourrait explorer ce que la renaissance de Viren pourrait signifier pour Zym et l’équation entre les gens et les créatures de Xadia. Aaravos peut également jouer un rôle plus actif dans l’organisation d’événements.

