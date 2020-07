The Division 2 : l’Iron Horse Raid accessible à tous

L’opération Iron Horse, le dernier raid de The Division 2 d’Ubisoft , est disponible pour tous les propriétaires de Warlords of New York.

Cette version est cependant de niveau 40, ce qui signifie que les propriétaires qui n’ont pas d’extension ne peuvent pas vraiment essayer. Mais ne vous inquiétez pas, car une version de niveau 30 du raid sera disponible plus tard dans la journée.

Agents,



The servers will shut down for maintenance on Tuesday, July 7th at 09:30 CEST, 03:30 AM EDT, 12:30 AM PDT. This will open the level 30 version of Operation Iron Horse.



Estimated downtime is approximately 3 hours.

Details can be found here:

