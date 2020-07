The Devil All the Time Date de sortie prévue pour septembre – / Film

L’adaptation de Netflix parsemée d’étoiles du roman gothique du Sud Le diable tout le temps a maintenant une date de sortie et une liste complète des acteurs à démarrer. le Antonio Campos-fonctionnalités dirigées Tom Holland, Robert Pattinson, Riley Keough, et plus encore, raconter un scénario non linéaire axé sur un groupe de personnes gravement endommagées dérivant dans et hors de la vie difficile de l’autre. Cela attirera certainement beaucoup d’attention cette année.

Le sombre de Donald Ray Pollock Le diable tout le temps « Suit un casting de personnages convaincants et bizarres de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 1960 », et pour l’adaptation Netflix, ce casting de personnages fascinants et bizarres est joué par des gens mémorables: Tom Holland, Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Robert Pattinson, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling, et Pokey LaFarge. L’adaptation du film Netflix a également joué le rôle principal de Chris Evans, mais l’acteur a dû quitter le film et a été remplacé par sa co-star de Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan.

Et maintenant, Netflix est allé de l’avant et a révélé la date de sortie: 16 septembre.

Marquez vos calendriers pour Tom Holland

Bill Skarsgard

Riley Keough

Jason Clarke

Sebastian Stan

Robert Pattinson

Haley Bennett

Mia Wasikowska

Eliza Scanlen

Harry Melling

Pokey LaFarge dans LE DIABLE TOUT LE TEMPS, du réalisateur Antonio Campos, venant sur Netflix dans le monde le 16 septembre pic.twitter.com/ZQm35ilMyf – NetflixFilm (@NetflixFilm) 16 juillet 2020

Cette date la rapproche à la fois de la saison traditionnelle des récompenses et de la saison des festivals d’automne, mais bien sûr, ce n’est pas une année traditionnelle. Reste à savoir si Netflix essaie de pomper cela pour la reconnaissance des récompenses.

Voici un synopsis complet du livre:

Situé dans le sud rural de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale, Le diable tout le temps suit un casting de personnages fascinants et bizarres de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 1960. Il y a Willard Russell, vétéran tourmenté du carnage dans le Pacifique Sud, qui ne peut pas sauver sa belle épouse, Charlotte, d’une mort atroce par cancer, peu importe la quantité de sang sacrificiel qu’il verse sur son «journal de prière». Il y a Carl et Sandy Henderson, une équipe de mari et femme de tueurs en série, qui parcourent les autoroutes américaines à la recherche de modèles appropriés à photographier et à exterminer. Il y a le prédicateur manipulant les araignées Roy et son acolyte virtuose et guitariste infirme, Theodore, fuyant la loi. Et au milieu de tout cela se trouve Arvin Eugene Russell, le fils orphelin de Willard et Charlotte, qui grandit pour être un homme bon mais aussi violent à part entière.

J’ai lu le livre il y a quelques années, et c’est un morceau sombre et tordu du gothique méridional qui peut potentiellement faire un grand film. Les doigts ont croisé qu’Antonio Campos et sa compagnie ont sorti celui-ci du parc.

