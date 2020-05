The Dark Pictures Anthology: Little Hope obtient un nouveau journal de développement

Aujourd’hui, Bandai Namco a publié un tout nouveau journal de développeur pour The Dark Pictures Anthology: Little Hope, arrive plus tard cette année. Ceci est le premier journal de développement officiel du jeu, hébergé par Pete Samuels qui est le PDG de Supermassive Games et producteur exécutif de L’anthologie des images sombres. Cette vidéo vous donne un aperçu du cadre du jeu, qui se concentre sur les horribles procès des sorcières de la Nouvelle-Angleterre de 1692. Vous en apprendrez plus sur les détails des influences et des inspirations qui ont conduit l’histoire et la création de Little Hope, ainsi que sur les changements à venir dans le jeu. de l’ajout 2019 à la série, Homme de Medan. Profitez de la vidéo ci-dessous!

Dans Peu d’espoir, abandonnés et tout seuls, quatre étudiants et leurs professeurs sont piégés par un mystérieux brouillard dans la ville éponyme isolée. Ils cherchent désespérément un moyen de s’échapper tandis que des visions du passé trempé par l’occulte les hantent dans l’ombre. Afin de rester en vie, ils doivent découvrir les mystères derrière ces apparitions sombres qui se poursuivent sans relâche avant que les forces du mal entraînent chacune de leurs âmes en enfer! Les joueurs peuvent jouer le rôle de chacun des cinq protagonistes de cette toute nouvelle distribution, l’un d’eux étant représenté par un acteur Will Poulter (Midsommar, Miroir noir: Bandersnatch). Similaire au premier jeu, Homme de Medan, Peu d’espoir est conçu pour être rejouable avec plusieurs scénarios, chemins et fins. Chaque décision aura de l’importance et peut avoir des répercussions sur qui survit ou subit sa disparition! Le conservateur, la figure omnisciente exprimée par l’acteur Pip Torrens qui domine la série, sera de retour pour assister aux progrès des joueurs, leur donnant un « indice » occasionnel s’ils le souhaitent. Le mode Story partagée et le mode Movie Night, permettant à plusieurs joueurs de partager leur histoire en ligne ou hors ligne, reviendront également aux côtés de la coupe théâtrale standard et de la coupe du conservateur. Ce dernier sera disponible plus tôt en bonus de précommande.

