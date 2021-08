The Crown saison 5 : le nouvel opus sera sans aucun doute le plus inconfortable pour la famille royale britannique

in

Comme les fans le savent, The Crown reviendra bientôt sur les écrans et les fans du drame de la famille royale britannique sont impatients de découvrir ce qui les attend. Selon les experts, la série Netflix ne sera pas bien accueillie par la Elizabeth II et sa famille.

Depuis le lancement de la série The Crown sur Netflix en 2016, le drame ne s’est pas privé de présenter la vérité dans la fiction et maintenant un historien a admis que la série risque de devenir très inconfortable pour la famille royale britannique, mais pourquoi ?

Le tournage de la dernière saison se déroule actuellement dans les années 1990, une décennie brutale pour la famille royale, avec la tristement célèbre rupture du mariage du prince Charles et de la princesse Diana qui a fait les gros titres pendant des années.

À cela s’ajoutent l’incendie du château de Windsor et une interview notoire dont tout le monde se souviendra et dont on parlera encore, ainsi que la mort tragique de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris, qui a choqué le monde et suscité des réactions négatives au palais de Buckingham.

Aujourd’hui, l’historienne Anne Whitelock a prévenu que la prochaine saison sera difficile pour certains membres de la famille royale, déclarant que si la famille royale a été mal à l’aise avec ce que The Crown a montré, le nouveau volet sera pire.

Les événements qui se produiront dans la saison 5 sont les plus compromettants de la royauté

Jusqu’à présent, on sait seulement que la prochaine saison de The Crow arrivera sur Netflix en 2022. Ce sera probablement le volet le plus attendu de toute la série en raison des sujets sensibles qu’il abordera.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la période de la vie de la monarchie britannique que nous verrons à l’écran avec The Crown correspond aux moments les plus scandaleux vécus par les membres de la famille royale de la nation dans son histoire la plus récente. Ils ont constitué un tournant qui a profondément détérioré l’image de la monarchie 40 ans après l’accession au trône d’Elizabeth II.