The Crown Saison 5 : De nouvelles photos de tournage montrent la princesse Diana et Charles

The Crown reviendra avec la saison 5 l’année prochaine. Les fans devront donc attendre quelque temps avant de découvrir les nouveaux épisodes, tandis que des photos continuent d’émerger du plateau de tournage du drame royal de Netflix. On retrouve à nouveau Elizabeth Debicki, mais maintenant aux côtés de Dominic West, transformé en Diana et Charles.

Le drame britannique sur la vie royale, The Crown, va entamer sa cinquième saison l’année prochaine. Cela a été confirmé lors de l’événement virtuel TUDUM de Netflix par la star de la série qui jouera la reine Elizabeth II, Imelda Staunton, lorsqu’elle a déclaré à travers une vidéo que les nouveaux épisodes apparaîtront sur la plateforme de streaming en novembre 2022.

The Crown sortira sa saison 5 en novembre 2022

The Crown raconte l’histoire de la famille royale britannique. La prochaine saison se concentrera sur les années 1990. Rappelons que les précédents épisodes de The Crown se sont concentrés sur les événements survenus depuis 1955, racontant des événements royaux d’importance mondiale.

Sans aucun doute, la saison 5 de The Crown présente un retard important. L’intervalle entre le quatrième et le prochain versement est de deux ans. Actuellement, les nouveaux épisodes de la série sont tournés en plein milieu de la crise sanitaire mondiale, ce qui entraîne certaines restrictions pour suivre les directives nécessaires afin d’éviter tout risque de contagion sur le lieu de travail.

La vérité est que, si les fans de The Crown devront attendre longtemps pour voir comment se déroule le dénouement entre la princesse Diana et le prince Charles, et pour connaître en profondeur les événements qui se sont déroulés dans les années 1990 concernant la famille royale britannique, la bonne nouvelle est qu’ils continuent à recevoir des mises à jour.

Cette fois, des photos ont fait surface sur les médias sociaux montrant Elizabeth Debicki et Dominic West, les stars qui ont rejoint le casting de The Crown dans la saison 5, transformés dans leurs personnages de la princesse Diana et du prince Charles, faisant une promenade en yacht avec leurs enfants.

Elizabeth Debicki et Dominic West dans le rôle de Diana et Carlos sur le tournage de la saison 5 de The Crown

La cinquième saison mettra en vedette un casting entièrement nouveau dans les rôles de la famille royale, marquant le troisième changement majeur de casting depuis le début de la série. Nous avons déjà eu un premier aperçu d’Imelda Staunton dans le rôle de la Reine Elizabeth II, et de nouvelles photos du plateau montrent une vue étonnante de Elizabeth Debicki et Dominic West dans le rôle de la Princesse Diana et du Prince Charles.

Outre Debicki et West, la cinquième saison du drame royal The Crown mettra également en vedette Jonathan Pryce dans le rôle du prince Philip, Lesley Manville dans celui de la princesse Margaret et Olivia Williams dans celui de Camilla Parker.