The Crown saison 5 : Des objets d’une valeur de 200 000 dollars volés sur le plateau de tournage

Des accessoires anciens d’une valeur de plus de 200 000 dollars ont été volés sur le plateau de la saison 5 de The Crown, et Netflix demande qu’ils soient récupérés. En ce moment, The Crown sort de sa saison la plus célèbre. Le drame de Netflix a remporté tous les prix importants de sa catégorie aux Emmys en 2021. La saison 4 de The Crown a présenté deux personnages historiques majeurs, Margaret Thatcher (Gillian Anderson) et la princesse Diana (Emma Corrin), ce qui a contribué à mettre en lumière la série déjà acclamée.

Maintenant, les enjeux semblent être plus élevés que jamais pour la saison 5. Comme auparavant, The Crown va connaître un changement majeur de casting alors que la série entre dans les années 1990. Imelda Staunton reprendra le rôle de la reine Elizabeth, succédant à Olivia Colman, lauréate d’un Emmy. Jonathan Pryce, Lesley Manville et Dominic West reprendront les rôles clés du prince Philip, de la princesse Margaret et du prince Charles, respectivement. Pendant ce temps, The Crown accueillera Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana ; la série se déplace maintenant dans une période encore plus compliquée pour la figure publique bien-aimée, et il y a beaucoup d’intérêt à voir comment elle va traiter certains événements.

Mais avant que le public ne puisse découvrir la suite de l’histoire de The Crown, Netflix doit faire face à un obstacle inattendu. Selon Variety, plus de 350 accessoires anciens – d’une valeur estimée à plus de 200 000 dollars – ont été volés sur le plateau de tournage de Crown. La production se déroulait à proximité, dans le Yorkshire, lorsque les objets ont été dérobés sur un parking de camions à Mexborough ; la police du Yorkshire du Sud enquête. Parmi les accessoires volés, on trouve une réplique d’un œuf Fabergé, le cadran d’une horloge de grand-père, une coiffeuse, des verres en cristal et des candélabres en argent et en or. Netflix a déclaré dans un communiqué :

« Nous pouvons confirmer que les antiquités ont été volées et nous espérons qu’elles seront retrouvées et rendues en toute sécurité. Des pièces de remplacement seront trouvées et nous ne prévoyons pas d’interruption du tournage. »

C’est un tournant inattendu pour la saison 5 de The Crown, qui est en production depuis l’été dernier. Il est dit que le tournage ne sera pas affecté par cette affaire, bien que Netflix souhaite toujours récupérer tous les accessoires, car ils ont une certaine valeur pour l’industrie cinématographique. Il n’est pas clair si la police a des pistes pour le moment. Toutefois, en cas d’évolution majeure, Netflix s’empressera de le confirmer.

La bonne nouvelle est que cela n’entraînera probablement pas un retard de la première de la saison 5. Les téléspectateurs attendent depuis novembre 2020 le retour de The Crown, et en raison de l’immense succès de la saison 4, il y a de fortes chances pour que ce soit la série la plus attendue à ce jour. Netflix a jusqu’à présent publié quelques photos de Staunton et Debicki en personnages, mais peu d’autres informations ont été révélées sur la saison 5 de The Crown. La saison 5 est toujours prévue pour cette année, donc les fans doivent rester à l’affût de nouvelles informations dans les mois à venir.