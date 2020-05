The Croods 2 Date de sortie, distribution, intrigue et détails

– Publicité –



The Croods 2 est la suite de DreamWorks Animation, une comédie préhistorique à succès. Nicolas Cage, Emma Stone et Ryan Reynolds sont à bord pour le prochain film.

À travers un monde inconnu avec le soutien d’un garçon, une fois leur grotte détruite, la famille survivante doit partir de The Croods. La bande-annonce de Croods 2, la date de sortie, la distribution et les détails de l’intrigue seront bientôt disponibles.

Date de sortie: 23 décembre 2020

Studio: DreamWorks, Universal Pictures

Genre: Animation, Aventure, Comédie, Suite

Directeur: Kirk De Micco, Chris Sanders

Scénariste: Kirk De Micco, Chris Sanders

Jeter: Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds

Durée: Inconnue

Classement MPAA: Non classé

Les Croods 2 sont la suite de l’aventure comique qui suit la première famille du monde alors qu’ils entreprennent un voyage d’une vie une fois que la grotte qui les a protégés des risques est détruite. En voyageant à travers un paysage spectaculaire, les Croods trouvent un nouveau monde incroyable rempli de créatures fantastiques – et leur pronostic est transformé.

The Croods 2: Date de sortie et distribution



Les Croods sont en salles cette année. L’attente a été trop longue pour voir notre famille revenir en utilisant son humour léger et sa vie aventureuse.

Le casting qui convient à ce Croods devrait revenir pour la suite. Nicolas Cage sera de retour comme Clark Duke comme Thunk Crood, Ryan Reynolds comme Guy, Chris Sanders comme Belt, Catherine Keener comme Ugga Crood, Grug Crood, Emma Stone comme Eep Crood, Cloris Leachman comme Gran et Randy Thom comme Sandy Crood. De plus, nous avons de nouveaux membres de la distribution, Leslie Mann, qui interprètera Peter Dinklage dans le rôle de Phil Betterman, Kelly Marie Tran dans le rôle de la fille de l’ancien Dawn et la maman haut de gamme de la famille.

The Croods 2: Terrain et bande-annonce



La prémisse des films suit la première de l’époque, la famille Croods, Pliocène. Le premier film les a vus creuser des terres après avoir laissé tomber leur grotte à cause d’un tremblement de terre. Il nous a montré la véritable signification de la famille et a touché les éléments de la vie.

La deuxième photo observera une rotation depuis la sortie de la cage: une nouvelle famille lorsque la famille sera confrontée à son plus grand danger. Il y en a mais ça va être excitant. Il n’y a pas encore de bande-annonce, mais nous vous aurons bientôt.

Une émission télévisée basée sur le film de 2013 est sortie en 2015. La série s’est terminée en 2017. Jusqu’à la sortie de la suite, vous pouvez alors attraper la série et comprendre les pièces qui pourraient grandir dans la suite.

Qui revient tous pour leurs rôles?

Nous visiterons Nicolas Cage comme Grug, Emma Stone comme Eep, Ryan Reynolds comme Guy, Clark Duke comme Thunk, Catherine Keener comme Ugga, Cloris Leachman comme Gran, Peter Dinklage comme Phil Betterman, Leslie Mann comme Hope Betterman, Kat Dennings dont la personnalité n’a pas encore été annoncé et Dawn Betterman qui doit être déclarée.

