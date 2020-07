The Crew 2 est pris en charge avec du contenu supplémentaire

Bien qu’il ne s’agisse plus du dernier jeu, Ubisoft et Ivory Tower continueront d’avoir du nouveau contenu pour The Crew 2 livrer.

Cela a été annoncé lors de l’événement Ubisoft Forward d’hier, y compris du contenu thématique et des événements qui rappellent en partie le voyage dans le temps – tout, des looks futuristes aux années 70 passionnantes, est inclus. Le apparaîtra le 15 juillet Plage-DLC pour correspondre à l’expansion actuelle de Summer in Hollywood, qui comprend des voitures inspirées de l’été, telles que les légendaires VW Beetle et Bully.

Cela suivra le 22 juillet 2020 Bataille de néon, qui vous apporte la Kawasaki Ninja H2 Light Rider Edition et donc une touche du TRON classique culte The Crew 2 apporte. Ceci est suivi d’autres événements, défis, bonus et bien plus, qui seront présentés en temps voulu.

Un peu de perspectives et récapitulons The Crew 2 il y a dans la bande-annonce suivante: