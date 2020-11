The Craft: Legacy Cast: là où vous les avez déjà vus

Écrit et réalisé par l’actrice Zoe Lister-Jones dans son deuxième long métrage derrière la caméra, L’artisanat: l’héritage a une partie de l’ADN d’une suite directe de 24 ans, mais vise vraiment à raconter une nouvelle histoire du point de vue d’une jeune femme (Caliee Spaeny) qui a du mal à s’adapter sous un nouveau toit dans une nouvelle ville. Elle trouve une évasion chez trois camarades de classe (Zoey Luna, Gideon Adlon et Lovie Simone) qui l’invitent dans leur clan, ce qui devient le catalyseur de certaines circonstances inhabituelles qui changent la vie et de révélations inquiétantes.

Un aspect de L’artisanat: l’héritage qu’il peut se vanter d’avoir sur l’original de 1996 (qui mettait également en vedette Neve Campbell et Skeet Ulrich de Crier Fame), c’est encore plus de diversité culturelle au sein du quatuor principal de lanceurs de sorts, ainsi que des personnages de soutien qui peuvent même aller plus loin pour explorer les problèmes sociaux de l’ère moderne. Pourtant, la plus grande question dans l’esprit de nombreux fans après avoir regardé cette nouvelle histoire doit être: De quoi est-ce que je reconnais ces personnes? Nous pouvons sûrement répondre à cela pour vous en jetant un œil aux CV de ses 11 membres les plus remarquables de la distribution.