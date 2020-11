The COVID Special, Murder on Middle Beach – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent considérées comme des véhicules pour montrer des images, expliquer des films ou montrer leur main sur ce à quoi les cinéphiles peuvent s’attendre. Étranger, domestique, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile réfléchi qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous partons voir une autre facette de Chicago, je me demande si Shane MacGowan’s assurance jamais offert des soins dentaires, essayez de résoudre un mystère de meurtre, apprenez à connaître Frank Zappa un peu mieux, et arrêtez d’être poli en commençant à devenir réel.



Ville si réelle

Réalisateur Steve James ne peut pas lâcher Chicago.

De Steve James, nominé aux Oscars, la série documentaire en 5 parties montre un portrait complexe de Chicago, la ville par excellence américaine, de la course du maire 2019 à l’histoire tumultueuse de l’été 20.

La violence insensée qui anime les reportages lorsque les gens parlent de Chicago néglige injustement une ville du Midwest qui est un joyau culturel et métropolitain dynamique situé au bord du lac Michigan. La bande-annonce décompose tout d’une manière qui aide à contextualiser non seulement les problèmes noueux et complexes en jeu, mais aussi l’espoir qui accompagne ceux qui essaient de l’améliorer. Les citations sont merveilleusement poivrées et le montage serré contribue à donner au sujet un sens plus lourd de gravité. Un à surveiller, c’est sûr.

Cruche d’or

Réalisateur Temple de Julien, qui nous a donné le trésor d’un autre monde qu’est 1988 Les filles de la terre sont faciles, regarde une légende.

Chronique de la vie et de la musique du légendaire auteur-compositeur-interprète Shane MacGowan avant la célébration de son 60e anniversaire.

Les dents de Shane MacGowan sont probablement la seule chose que les gens remarquent le plus quand ils voient l’homme, mais à l’écouter, on ne peut nier ses prouesses derrière le micro. «Fairytale of New York» est peut-être l’un de ces joyaux que vous laissez jouer chaque fois qu’il démarre, et il capture parfaitement la capacité de l’homme et son esprit désinvolte lorsqu’il se met sur une mélodie. La bande-annonce établit efficacement qui est cet homme, pourquoi nous devrions nous en soucier et, surtout, pourquoi nous devrions envisager de donner notre temps pour en savoir plus sur l’homme au sourire d’un million de dollars.

Zappa

Il y a plus de quatre ans, j’ai parlé de Alex Winter’s projet qui plonge dans la vie de Frank Zappa.

Un regard approfondi sur la vie et l’œuvre du musicien Frank Zappa.

Ce qui manquait à Zappa dans le succès commercial en termes de ventes, il l’a plus que compensé par les largesses de sa personnalité et de son influence. Cet homme a enduré et a été une marque de fabrique pour des centaines de musiciens simplement en raison de son caractère profondément unique en tant que penseur, compositeur et être humain. Dans cette bande-annonce, Winter capture la vie du musicien tout en s’appuyant sur l’activisme qui l’a maintenu sous les projecteurs et la nouvelle musique qu’il a créée jusqu’à sa mort. C’est un document que je n’aurais normalement pas envisagé, mais le travail documentaire de Winter n’a été rien sinon convaincant.

Thérapie de couple: le spécial COVID

Cela ne devient pas beaucoup plus opportun que cela.

Lorsque le verrouillage du COVID arrive à New York en mars, la thérapeute de renom, le Dr Orna Guralnik, est en pleine thérapie avec de nombreux couples en crise. Soudainement, ces couples se retrouvent face à une nouvelle réalité radicale – ils sont littéralement piégés ensemble. Dans les séances de thérapie menées entièrement sur Zoom, les luttes des couples poussent la Dre Guralnik aux limites de sa perspicacité et de ses compétences. Certains couples sont contraints à des conflits qu’ils ne peuvent plus éviter; certains s’élèvent au-dessus pour découvrir un amour et une connexion renouvelés. Tous émergent avec leurs relations profondément modifiées.

Une chose dont nous traitons tous, mais dont nous ne parlons peut-être pas, est la façon dont la quarantaine a affecté nos relations interpersonnelles. Ceux d’entre nous qui naviguent dans les subtilités de l’intimité pendant ces périodes sont aux prises avec des problèmes sur une base quotidienne, sinon horaire. J’ai rejeté toute tentative de transformer ce moment mondial en divertissement, mais je consomme absolument cela à coup sûr.

Meurtre à Middle Beach

Il y a être proche du matériel source, puis il y a le réalisateur Madison Hambourg, qui l’amène à un nouveau niveau.

Murder on Middle Beach, une série documentaire en quatre parties réalisée par la réalisatrice pour la première fois Madison Hamburg, examine le voyage compliqué de Hambourg pour résoudre un crime indescriptible et absoudre les personnes qu’il aime tout en cherchant des réponses au sein de sa propre famille et communauté fracturées. La série tourne autour du cas de Barbara Hamburg, la mère de Madison, qui a été brutalement assassinée le 3 mars 2010 près de son domicile dans l’enclave de la classe moyenne supérieure de Madison, Connecticut. Les enquêteurs ont émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’un crime passionnel, mais sans preuves suffisantes, l’affaire s’est refroidie. Pendant huit ans, Hambourg a interrogé les membres de sa famille et de nombreux autres pour en savoir plus sur la vie de sa mère et recueillir des preuves dans l’espoir de résoudre son meurtre. En cours de route, il découvre un réseau de secrets familiaux et locaux, des liens avec des personnages sombres et des ressentiments vieux de plusieurs années dans sa ville natale trompeusement sereine.

Non seulement vous avez une véritable histoire de crime, qui fait fureur en ce moment, mais vous avez quelqu’un intimement impliqué dans l’affaire qui cherche des réponses. La bande-annonce présente délicatement ce qui nous a tous réunis tout en jetant les bases de la façon dont nous allons explorer ce crime. Il y a quelque chose de cinématographique et de déchirant dans le chemin que nous empruntons ici; nous ne voyons pas seulement cela comme un sujet, nous voyons comment chaque moment découvert et révélation affecte notre sujet / réalisateur. Fascinant.

Nota bene: Si vous avez des suggestions de bandes-annonces à inclure dans cette colonne, même si vous avez votre propre bande-annonce à présenter, faites-le moi savoir en m’envoyant une note à [email protected] ou consultez-moi via Twitter à @ Stipp

Au cas où vous les auriez manqués, voici les autres bandes-annonces que nous avons couvertes à / Film cette semaine:

Articles sympas sur le Web: