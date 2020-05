The Courier Date de sortie du film d’espionnage de Benedict Cumberbatch – / Film

Au Sundance Film Festival de cette année, Benedict Cumberbatch (Docteur étrange, Star Trek Into Darkness) a joué dans un vrai drame d’espionnage de la guerre froide appelé Ironbark, qui présente l’une des performances les plus remarquables de toute la carrière de l’acteur. Maintenant que ce film a un nouveau titre: Lionsgate et Roadside Attractions ont changé de nom pour Le Courrier. Lisez la suite pour savoir quand vous pouvez (espérons-le) le voir dans les cinémas.

La date de sortie du Courrier

Les attractions de Lionsgate et Roadside cherchent à chuter Le Courrier en salles sur 28 août 2020. Alors que les États-Unis commencent à rouvrir lentement des secteurs de la société et des lieux publics au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, l’avenir des salles de cinéma reste une question ouverte. Thriller d’espionnage de Christopher Nolan Principe vise à être le premier grand film de studio à attirer potentiellement le public dans les salles de cinéma en juillet, avec Disney’s Mulan peu de temps après. De nombreux autres films ont déjà reporté leurs dates à plus tard dans l’année ou même à l’année prochaine, ce qui laisse Le Courrier apparemment bien placé pour être en mesure de capitaliser – en supposant, bien sûr, que les théâtres sont réellement ouverts en août et que les gens sont prêts à risquer de voir des films en public à ce moment-là.

«Les théâtres ont indiqué des ouvertures progressives cet été, la santé et la sécurité guidant le chemin. Si tout se passe bien, on sent le vrai thriller d’espionnage Le Courrier, avec une performance incontournable de Benedict Cumberbatch, est exactement le type de film qui aura le public ravi de retourner dans ses cinémas locaux fin août », ont déclaré les coprésidents de Roadside. Howard Cohen et Eric d’Arbeloff a déclaré dans une déclaration commune.

Voici le synopsis du film:

Le Courrier est l’histoire vraie d’un homme d’affaires britannique modeste, Greville Wynne (Cumberbatch), recruté dans l’un des plus grands conflits internationaux de l’histoire. À la demande du MI-6 britannique et d’un agent de la CIA (Rachel Brosnahan), il forme un partenariat secret et dangereux avec l’officier soviétique Oleg Penkovsky (Merab Ninidze) dans le but de fournir les renseignements cruciaux nécessaires pour empêcher une confrontation nucléaire et désamorcer la crise des missiles cubains.

Dans ma critique, j’ai appelé le film «un drame d’espionnage solide comme le roc» et j’ai salué la performance transformatrice de Cumberbatch, qui va aux niveaux de Christian Bale à un moment donné de l’histoire. Cela vaut la peine de rechercher cette performance principale à lui seul, et les fans du récent Steven Spielberg trouveront également beaucoup à aimer:

Plus que tout autre film, Ironbark est une pièce complémentaire à celle de Steven Spielberg Pont des espions, un autre thriller de la période Dad-Approved ™ sur les relations tendues américano-russes. Les deux films se déroulent dans un contexte similaire, et les deux sont en fin de compte sur la façon dont deux rouages ​​dans les roues gouvernementales peuvent faire des percées lorsqu’ils apprennent à se connaître. C’est un autre film « les gens ne sont pas fondamentalement si différents les uns des autres », et même si Tom O’ConnorLe scénario de l’Institut ne rompt jamais vraiment un nouveau terrain, le film porte son cœur sur sa manche d’une manière presque désuète dans sa sincérité.

Dominic Cooke (Sur la plage de Chesil), et nous serons curieux de voir si cela est réellement en mesure d'atteindre sa date de sortie prévue le 28 août 2020.

