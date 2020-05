The Conjuring Universe va ajouter un autre chef-d’œuvre et des informations importantes ont été révélées sur The Conjuring 3 ou The Conjuring: Devil m’a fait le faire.

– Publicité –



L’univers conjurant a fait une autre réalisation avec The Nun. Annabelle 3 était réputée être. Il a été affirmé que la malédiction de La Llorona est un morceau de l’univers, et il y aura une caméra d’un personnage d’Annabelle. Après l’arrivée des deux films, les fans ont hâte de voir ce qui se passe tout de suite.

Le film suivant dans l’univers de Conjuring sera, selon toute probabilité, Conjuring 3. Le film a été confirmé en 2017 par New Line Cinema, cependant, il n’y avait pas de date de sortie. La petite date de sortie de la décharge provenait du fabricant Peter Safran. Il a dit qu’il était très sûr que l’enregistrement du film commencerait en 2019. Warner Bros. a affirmé plus tard que le film serait sorti le 11 septembre 2020.

La date de sortie de Conjuring 3

– Publicité –

Conjuring 3 La date de sortie a été fixée au 11 septembre 2020. Conjuring 3 vient d’être confirmée par New Line Cinema en juin 2017 alors que le réalisateur Peter Safran a constaté qu’ils semblent être extrêmement sûrs que l’enregistrement commencera avec The Conjuring 3 sur 2019 et l’a fait. Cette date de sortie proposée pour 2020 et après a indiqué comment Warner Bros.Il a déclaré que le troisième morceau du film serait sorti le 11 septembre 2020.

Comme l’indiquent de nombreux rapports, la chronique venait de commencer en juin 2019

En dépit du fait que nous prenons un coup d’œil aux circonstances actuelles dans le monde, il n’y a aucun signe de quand le blockbuster hollywoodien arrivera. D’énormes titres comme Black Widow et F9 de MCU conduisent à des reports obscurs.

The Conjuring 3 Cast va présenter

• Patrick Wilson comme Ed Warren

• Vera Farmiga en tant que Lorraine Warren

• Sterling Jerins comme Judy

• Valak comme Bonnie Aarons.

L’histoire de Conjuring 3

Bien que l’intrigue soit désormais silencieuse, il a été garanti qu’elle sera fondée sur un autre des premiers cas concentrés par les Warrens. Draining Disgusting avait expliqué que la troisième partie concernerait un homme associé au meurtre et professé être contraint par une âme sournoise, qui, si elle était exacte, pourrait mettre en évidence le film inspiré par l’ange déchu qui m’a fait que je le fais depuis 1981 .

L’histoire officielle de la troisième partie de The Conjuring: The Devil Made Me Do It

découvre une histoire froide d’effroi, de meurtre et de sournoise obscure qui a même stupéfait les analystes paranormaux, Ed et Lorraine Warren. L’un des cas les plus étonnants de leurs dossiers commence par une bataille pour l’esprit d’un petit camarade, puis les emmène au-delà de tout ce qu’ils ont jamais observé, pour signaler sans précédent à l’histoire des États-Unis qu’un suspect d’homicide exigerait une appartenance maléfique comme barrière.

– Publicité –