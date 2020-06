The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It: Voici la date de sortie du prochain avec beaucoup de Spoilers.

– – –

The Conjuring 3 The Devil m’a fait faire des mises à jour: Pour beaucoup, le synonyme d’horreur et de thriller est Conjuring. Et la bonne nouvelle est que la série de films revient avec sa 3ème partie qui s’appelle Conjuring 3: The Devil Made Me Do It.

La série pivote sur les rencontres réelles des chasseurs de fantômes Ed et Lorraine Warren. Les deux parties précédentes du film ont été bien acceptées à l’échelle mondiale. Leur complot a refroidi le sang des fanatiques. Et c’est aussi une raison pour laquelle il a le titre de film le plus effrayant de l’année. Maintenant, des scènes pétrifiantes de la conjuration feraient de nouveau leur apparition sur l’écran argenté.

Date de sortie de The Conjuring 3

Selon les dates prévues, les fabricants des plus attendus ont commencé les travaux de production l’été dernier. Suite à cela, il a également été donné une date de sortie du 11 septembre 2020.

Mais tout cela concernait le calendrier avant le déclenchement de la pandémie de coronavirus. En analysant les difficultés actuelles, nous soupçonnons que la production de la troisième sortie sera à l’heure.

Cast et spoilers à venir

Les personnages à l’écran, Patrick Wilson et Vera Farmiga, dévoileront à nouveau les profonds secrets obscurs des emplois des célèbres examinateurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, individuellement. Nous aurons la chance d’assister à Megan Ashley Brown en tant que jeune Lorraine Warren et Mitchell Hoog en tant que jeune Ed Warren. Cette fois, le

la victime possédée Arne Cheyenne Johnson sera représentée par Ruairi O ’Connor.

Le prochain Conjuring: The Devil Made Me Do It, sera réalisé par Michael Chafes; James Wan. Il avait également réalisé les deux derniers films. Tout ce que nous espérons, c’est que l’héritage conjurateur persiste.

Jusqu’à présent, aucun synopsis n’a été divulgué. Les fabricants sont très préoccupés par l’intrigue et les détails, ils parviennent donc à éviter toute erreur. Mais une chose est confirmée, cette fois, l’horreur devrait augmenter. La raison derrière cela est la compilation d’Annabelle et de Nun dans un seul script avec une autre intervention inconnue.

