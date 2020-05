The Conjuring 3 ‘Le diable m’a fait le faire’ – Date de sortie et principales questions

– Publicité –



The Conjuring 3 ‘The Devil Made Me Do It’ – Quelques questions importantes. Cela fait environ quatre ans depuis le lancement de The Conjuring 2 de James Wan, et bien que la franchise de la série ait été assez active depuis, avec des sorties telles que The Nun, deux titres Annabelle, ainsi que The Curse of La Llorona, notre l’anticipation se construit et se construit pour le suivi direct du film.

Bientôt, l’attente sera bientôt terminée grâce à ce prochain lancement de The Conjuring 3 aka The Conjuring: The Devil Made Me Do It, mais il y a un léger accroc qui nous a un peu mis sur écoute, nous savons très peu exactement à quoi s’attendre du film .

Avec la production jouant avec les choses, il n’y a pas eu beaucoup d’informations fantastiques concernant le film sorti au grand public, et il y a beaucoup de questions à ce sujet qui sont sans réponse. C’est dans cet esprit que nous avons rassemblé cet attribut, présentant toutes nos principales curiosités à propos de The Conjuring 3 avant sa sortie plus tard cet automne:

The Conjuring: The Devil Made Me Do It peut-il avoir la même sensation que les précédents films Conjuring?

The Conjuring Universe est devenu l’une des franchises d’horreur actives les plus puissantes de ces dernières années, mais deux changements importants sont en cours avec The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Pour commencer, il y a le simple fait qu’il mélange les choses selon le genre et fonctionne comme un drame judiciaire au lieu d’une histoire de maison hantée, mais il y a aussi le simple fait que ce sera le premier titre de la série principale non réalisé par James Wan.

Il y a évidemment un certain nombre de choses qui restent exactement les mêmes, y compris avoir à la fois Patrick Wilson et Vera Farmiga dans les rôles principaux, mais le changement d’approche et le personnel en coulisses nous font nous demander si The Conjuring 3 se sentira comme une toute nouvelle génération par rapport à ses prédécesseurs.

Il y a beaucoup d’avantages et d’inconvénients dans les deux cas, il sera donc intéressant de savoir si le film sera probablement une expérience entièrement nouvelle, ou se sentira toujours comme une extension de ces films qui sont préexistants.

À quelle distance The Conjuring: The Devil Made Me Do It suivra-t-il la vraie situation sur laquelle il est basé?



Une partie de l’attrait de ces films de conjuration est qu’ils sont vaguement basés sur des cas réels enquêtés par Ed et Lorraine Warren, et une partie de l’attrait de The Conjuring: The Devil Made Me Do It est le simple fait qu’il gardera cette tradition vivant tout en explorant un nouveau sous-genre. En particulier, le film sera présenté au procès d’Arne Cheyenne Johnson, qui est célèbre pour être le défendeur pour faire valoir son innocence sur la base de la possession.

C’est un cas assez sauvage, Johnson affirmant qu’il avait été poussé à tuer son propriétaire à cause d’un démon résidant dans le corps de David Glatzel, un voisin de 11 ans, et il est à noter que la création a jeté des interprètes à jouer le rôle d’individus réels dans l’affaire.

Ce que nous ne savons pas, c’est combien de scénariste David Leslie Johnson-McGoldrick procédera jusqu’à changer les faits pour créer un récit convaincant. À titre d’exemple, on peut prévoir que The Conjuring 3 produira le démon du suspect très réel, ce qui peut facilement changer la façon dont les choses se sont produites pendant le procès. Et sur cette note…

Est-ce que le jugement de l’affaire dans The Conjuring: The Devil Made Me Do It synchronise avec la réalité?

Dans le cas où ce n’était pas quelque chose que vous saviez / déjà compris, le débat « Devil Made Me Do It » n’a pas fini par travailler pour Arne Cheyenne Johnson, et il a finalement été reconnu coupable – condamné à 10-20 ans de prison (bien que il a fini par en purger cinq).

Cependant, cette finition sera-t-elle directement intégrée dans The Conjuring 3? Le film a des options intrigantes, et il sera intéressant de voir quel chemin il finit par prendre.

Pour revenir à ce qui a été dit ci-dessus, nous pourrions probablement supposer qu’Ed et Lorraine Warren découvriront de véritables preuves d’Arne Cheyenne Johnson influencé par un véritable démon … mais comment cela finira-t-il par affecter la procédure de cette circonstance?

Les Warrens peuvent-ils réellement trouver un moyen de fournir la preuve et faire acquitter Johnson? Est-ce que cela ira pour une déception et indiquera que Johnson est innocent, mais emprisonné? Ou pourrait-il emprunter une voie différente et avoir l’argument du démon, un cas où les Warrens sont dupes? Il y a beaucoup de pistes potentielles amusantes à prendre, et cela nous rend d’autant plus enthousiastes pour The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Y aura-t-il un saut chronologique à The Conjuring: The Devil Made Me Do It?



Les films de The Conjuring Universe ont fait des recherches sur plusieurs décennies jusqu’à présent, The Nun remontant à 1952, mais The Conjuring: The Devil Made Me Do It propose peut-être la franchise pour passer à un nouvel âge: les années 1980. Le procès d’Arne Cheyenne Johnson cadrerait avec la chronologie qui existe dans l’ensemble, qui s’est également produite en 1981. La question, cependant, est de savoir si la narration va vraiment faire un saut dans le temps de quatre ans pour des raisons de précision qui est réelle- monde.

Les événements qui se produisent à The Conjuring 2 se déroulent en 1977, donc avoir The Conjuring 3 en 1981 signifie qu’il y a peut-être un grand écart dans les histoires au grand écran d’Ed et Lorainne Warren – qui a des points positifs et négatifs particuliers.

D’un autre côté, cela signifie qu’il y aura de la place pour des retombées potentielles (plus d’informations à ce sujet dans une minute), et le film pourrait fournir une exposition facile décrivant ce que peu de démonologues étaient autour. D’un autre côté, cela sauterait ce qui pourrait être un temps précieux dans la vie des Warrens.

Jusqu’où The Conjuring: The Devil Made Me Do It se penchera-t-il dans le genre dramatique en salle d’audience?

En 2017, le producteur de Conjuring Universe, Peter Safran, a reconnu que la franchise ne pouvait pas simplement subsister sur des histoires de maison hantées, et a promis que The Conjuring 3 emprunterait une voie différente.

Cela a provoqué la déclaration à la fin de 2019 que le film serait intitulé The Conjuring: The Devil Made Me Do It, ainsi que la révélation que le film porterait sa marque de terreur particulière devant un tribunal.

Mais combien cela coûtera-t-il de travailler comme drame dans une salle d’audience? La plupart de l’action comportera-t-elle des témoins prenant la parole devant un jury et un juge, ainsi que des flashbacks remplissant les détails? Ou s’agira-t-il de la rencontre entre Lorainne et Ed Warren dans le cadre d’une affaire pénale? Ce genre de détails n’a toujours pas été montré sur la création, et nous attendons fortement une première bande-annonce du film.

Y aura-t-il de la place pour des retombées potentielles de The Conjuring: The Devil Made Me Do It?



À l’exclusion de La malédiction de La Llorona, que l’univers conjurant s’est largement élargi via des retombées basées sur des éléments des films conjurants primaires – avec la trilogie Annabelle germant de la venue de la poupée titulaire à la conjuration originale, et la nonne étant basé sur l’antagoniste central de The Conjuring 2. Il est possible que The Conjuring 3 finisse par jouer un rôle similaire au sein de la franchise, mais c’est quelque chose que nous ne saurons pas avant que les individus aient vu le film fini et répondent au mieux de ce qu’il a à vous offrir.

L’exigence populaire pour plus d’une partie spécifique de The Conjuring: The Devil Made Me Do It décidera enfin si la fonctionnalité se termine par des retombées inspirantes – nous nous demandons si la création inclut délibérément des éléments du travail avec le l’avenir dans votre esprit. Il se pourrait très bien que les cinéastes aient une excellente idée d’un tout nouveau récit dans l’univers et qu’ils utiliseront la suite à venir pour l’introduire … mais nous ne le saurons pas avant d’avoir réellement vu le film.

L’histoire de The Conjuring 3 concordera-t-elle avec les films précédents de Conjuring Universe?

Le but de posséder une franchise qui introduit un univers interconnecté est en fait d’afficher ces interconnexions – et c’est quelque chose que les noms invocateurs ont extrêmement bien fait. De toute évidence, le fait que la majorité des films soient des spin-offs contribue grandement à cela, mais les films ont également une propension à aller plus loin – que ce soit en mettant en vedette The Nun aka Valek dans Annabelle Creation, ou en faisant en sorte que The Nun présente un personnage qui a été initialement vu dans une vidéo au début du tout premier Conjuring.

