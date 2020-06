The Conjuring 3: Devil m’a fait faire ça, date de sortie et suites révélées

– – –

Conjurer est considéré comme synonyme d’une histoire d’horreur. La conjuration est une histoire si effrayante qu’elle effraie l’enfer de n’importe qui. La meilleure partie est que leur partie de Conjuring est sur le point de sortir. Il serait réalisé par le réalisateur Michael Chaves. Ce serait le huitième film de la franchise de Conjuring.

The Conjuring 3: Quelle est la date de sortie?

La confusion devait sortir cette année, mais en raison de la situation pandémique, la production du film a été retardée. Mais heureusement, nous avons maintenant une date de lancement. Conjuring 3 va être lancé le 11 septembre.

L’intrigue de The Conjuring 3:

– – –

L’intrigue selon les fuites indique que le film serait. différent des deux autres films. Ce film ne serait pas installé à la maison. Peter Safran a déclaré que le prochain film de Conjuring ne serait pas une histoire de maison hantée.

Le casting

Contrairement à d’autres films, les castings changent de temps en temps et cette fois, les acteurs et les acteurs qui joueront sont Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O’Connor et Julian Hilliard.Ce film serait un régal pour tous les amateurs d’horreur. Le plus triste, c’est que les salles de cinéma pourraient ne pas s’ouvrir, alors vous pourriez avoir à le regarder dans votre maison avec les lumières éteintes.

– – –