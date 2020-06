The Conjuring 3: date de sortie, intrigue, distribution et tout

– – –

The Conjuring 3 Updates: Hers est une bonne nouvelle pour les fanatiques de films d’horreur. La tristement célèbre série de films d’horreur The Conjuring se prépare à sortir le troisième film. La conjuration est un film d’horreur surnaturel américain, qui a ensuite été suivi de suites.

Il est réalisé par James Wan et écrit par Chad Hayes. Tous ces films sont classés dans la franchise The Conjuring Universe. The Conjuring Universe se compose de trois séries de films différentes, à savoir, The Conjuring, The Annabelle et The Nun. Cette franchise est officiellement distribuée par Warner Bros. Pictures. C’est un fait connu que cette série de films est basée sur des expériences réelles.

Date de sortie: Quand peut-on attendre de The Conjuring 3?

Conjuring 3 a été confirmé par New Line Cinema en juin 2017, mais ils n’ont pas confirmé de date de sortie.

Les fans du monde entier ont dû attendre jusqu’en septembre 2018 pour une mise à jour sur le troisième film, car le producteur Peter Safran a révélé qu’ils étaient « assez confiants » que le tournage commencerait sur The Conjuring 3 en 2019.

Cela suggérait une date de sortie en 2020 et cela s’est avéré, car Warner Bros a confirmé que le triple volet serait disponible le 11 septembre 2020. Les travaux ont commencé sur le triple suite le 3 juin 2019.

Terrain: De quoi sera-t-il question?

Bloody Disgusting avait rapporté que le trio concernera un homme jugé pour meurtre qui prétend être possédé par un démon qui, s’il est exact, pourrait indiquer que le film s’inspire du procès du «diable m’a fait le faire» de 1981.

Cela semblait être confirmé par James Wan en décembre 2018 alors qu’il déclarait à Bloody Disgusting: «C’est ce type qui était en procès pour avoir commis un meurtre. Je pense que c’est la première fois dans l’histoire de l’Amérique où l’accusé utilise les biens comme raison, comme excuse. »

Maintenant, nous savons que cela doit être vrai. Le prochain film de la série sera intitulé The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Comme nous le savons, le synopsis officiel de l’intrigue se lit comme suit: «The Conjuring: The Devil Made Me Do It révèle une histoire effrayante de terreur, de meurtre et de mal inconnu qui a choqué même les enquêteurs paranormaux réels expérimentés Ed et Lorraine Warren. L’un des cas les plus effrayants de leurs dossiers, il commence par une lutte pour l’âme d’un jeune garçon, puis les emmène au-delà de tout ce qu’ils n’auraient jamais vu auparavant, pour marquer la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un suspect de meurtre prétendrait possession démoniaque comme défense.

Jeter:

Les acteurs incluent Ruairi O’Connor comme Arne Cheyenne Johnson, Patrick Wilson comme Ed Warren, Vera Farmiga comme Lorraine Warren Sarah Catherine Hook comme Debbie Glatzel.

