The Conjuring 3: date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et mise à jour importante que vous devez savoir!

The Conjuring 3: La franchise la plus célèbre du genre horreur est prête à créer une fois de plus la peur dans votre vie en publiant la partie 3 de The Conjuring avec le nom The Conjuring: Devil m’a fait le faire. Préparez-vous pour une forte poussée d’adrénaline, encore une fois!

Date de sortie de The Conjuring 3

La date de sortie de la suite est maintenant confirmée par Warner Bros. et devrait sortir cette année le 11 décembre.

Le casting de The Conjuring 3

La plupart des acteurs resteront les mêmes que dans les parties précédentes. Dans cette partie, nous verrons Patrik Warren, Vera Farmiga, Julian Hilliard, Megan Brown, Mitchell Hoog, Steve Coulter dans les rôles de respectivement Ed Warren, Lorrain Warren, David Glatzel, Young Lorraine, Young Ed, Father Gordon.

L’histoire de The Conjuring 3

L’histoire de The Conjuring tourne autour de la famille Perron. Quand toute la famille s’installe dans une grande ferme de 14 pièces. Là où les membres de la famille commencent à remarquer des événements surnaturels se produisant continuellement d’une manière horrible et à chaque événement, l’horreur et la peur augmentent. Ensuite, deux épidémiologistes sont venus aider la famille dans ces événements paranormaux. La première partie a connu un grand succès en tournant autour de cette histoire. Depuis que la première partie est devenue un blockbuster, les suites du film sont produites et maintenant nous attendons la prochaine partie de la série.

Sortie en bande-annonce de The Conjuring 3

Aucune bande-annonce n’a encore été publiée par les fabricants, mais la date de sortie est maintenant confirmée et approche chaque jour. Le tournage du film a également été fait. La bande-annonce sera bientôt disponible. Gardez un œil sur les fans.

