The Broken Hearts Gallery Trailer – / Film

La nature guérit – les films reviennent au cinéma. D’accord, la nature ne guérit pas réellement, et il y a toujours la menace très réelle du coronavirus. Mais Hollywood est impatient de revenir à la normale, et ils mettent tous leurs espoirs et leurs rêves au mois de juillet. Juillet marquera la première fois que nous aurons de nouveaux grands films en studio dans des cinémas non accessibles en voiture depuis mars, et bien que Principe est le titre que tout le monde mentionne, il y a quelques autres films qui arrivent avant le dernier blockbuster de Christopher Nolan. L’un de ces films est le rom-com La galerie Broken Hearts, et vous pouvez voir une bande-annonce pour cela ci-dessous.

Bande-annonce de The Broken Hearts Gallery

Il était une fois, La galerie Broken Hearts espérait battre Principe au punch en ouvrant le 10 juillet. Et puis… les choses ont changé. Principe est passé de la date de sortie du 17 juillet au 31 juillet, et la perte de la date de sortie du film est Galerie des coeurs brisés‘S gain. Le rom-com du producteur exécutif Selena Gomez ouvrira ses portes le 17 juillet, ce qui en fera la première sortie studio de l’été. Voici le synopsis:

Et si vous gardiez un souvenir de chaque relation dans laquelle vous avez déjà vécu? La galerie Broken Hearts suit la toujours unique Lucy (Geraldine Viswanathan), une assistante de galerie d’art d’une vingtaine d’années vivant à New York, qui se trouve également être une amasseuse émotionnelle. Après avoir été larguée par son dernier petit ami, Lucy est inspirée pour créer The Broken Heart Gallery, un espace pop-up pour les objets que l’amour a laissés. Le mot de la galerie se propage, encourageant un mouvement et un nouveau départ pour tous les romantiques, y compris Lucy elle-même.

La question demeure – pas seulement pour La galerie Broken Hearts, mais tous les films qui sortent en salles dans un nouvel avenir – en vaut-il le risque? Les cinéphiles sont-ils prêts à revenir en salles même si le coronavirus n’a pas disparu? Nous verrons.

«Il est très important d’entendre davantage de femmes écrivains et réalisateurs. Natalie est un merveilleux talent et je suis heureuse de faire partie de son premier film. Je comprends les préoccupations des gens concernant le retour à des activités que nous aimions tous avant COVID-19. J’espère que tout le monde écoutera les recommandations des scientifiques et tiendra compte de la santé et de la sécurité des autres tout en profitant de l’expérience de cinéma », a déclaré la productrice exécutive Selena Gomez.

