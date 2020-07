The Broken Hearts Gallery: date de sortie, et la dernière bande-annonce a été publiée En savoir plus

– – – – – – The Broken Hearts Gallery: Mises à jour, La bande-annonce internationale, et aussi une affiche pour The Broken Hearts Gallery, de la productrice exécutive, Selena Gomez est maintenant sortie. Ce sera l’un des films les plus attendus de cette année. Le film adorable met en vedette Geraldine Viswanathan, Dacre Montgomery, Utkarsh Ambudkar, Molly Gordon et quelques autres qui sont très célèbres. L’histoire du film est écrite et réalisée par Natalie Krinsky. Ce film, The Broken Heart Gallery, suit l’unique Lucy qui est jouée par Geraldine Viswanathan, une assistante de galerie d’art d’une vingtaine d’années qui vit à New York, elle se trouve être une amasseuse émotionnelle. Après avoir été larguée par son dernier ou son dernier petit ami, Lucy est très inspirée pour créer The Broken Heart Gallery, un espace pop-up pour les objets que l’amour a laissés derrière. Le mot de ce genre de galerie se répand, encourageant un mouvement et un beau et nouveau départ pour tous les romantiques, y compris Lucy elle-même, ce qui est quelque chose d’excitant. Maintenant, les fans du film ou les personnes qui attendent avec impatience le film attendent quand le film sortira. Certaines sources ont confirmé que le film arrivera ce mois-ci. Le film est sorti dans de nombreux endroits. Maintenant que la bande-annonce du film a été lancée, les fans et les téléspectateurs sont très heureux de le regarder pour la première fois. Certains d’entre eux ont déclaré que cela allait être quelque chose d’unique et différent des autres histoires. Nous sommes sûrs que cela va être très excitant et que cela touchera de nombreux cœurs. La Broken Hearts Gallery sort en salles le 17 juillet 2020. Espérons que le meilleur pour le film sera une bonne place dans l’industrie hollywoodienne. – – –

