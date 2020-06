The Broadway Sensation arrive à Disney + en juillet / Film

Hamilton a été un succès à Broadway depuis ses débuts au début de 2015. Malheureusement, cela a rendu difficile pour un public curieux d’avoir un aperçu de la comédie musicale historique alimentée par le hip-hop de Lin-Manuel Miranda, alors même que le spectacle voyage aux États-Unis. Mais bientôt, tout le monde pourra voir le spectacle de Broadway dans le confort de sa propre maison. Une version enregistrée de Hamilton sera disponible sur Disney + à partir du mois prochain, et la première bande-annonce est arrivée.

Remorque Hamilton

Si vous vivez sous un rocher depuis quelques années, Hamilton est une comédie musicale mettant en vedette des chansons originales dans le style du hip-hop, du jazz, du R&B et des airs traditionnels de Broadway qui raconte l’histoire du père fondateur américain Alexander Hamilton (Lin-Manuel Miranda), y compris son célèbre duel avec Aaron Burr (joué par Fracasser étoile Leslie Odom Jr.).

Cette interprétation de Hamilton a été enregistré au Richard Rodgers Theatre de Broadway en juin 2016, avec la distribution originale de Broadway. Disney a exagéré le spectacle présenté «d’une manière particulièrement intime», et comme le montre la bande-annonce, cela signifie avoir des clichés qui se rapprochent et personnels avec le casting, beaucoup plus proches que n’importe quel siège de théâtre vous obtiendra, peu importe combien d’argent avez-vous. Vous ne voudrez pas manquer votre photo pour la voir, que ce soit à nouveau ou pour la première fois.

Chose intéressante, Hamilton est classé PG-13, ce qui est intéressant car il y a plusieurs bombes f tout au long de la production. Est-ce à dire qu’ils ont été édités, ou la MPAA a-t-elle décidé d’être plus indulgente puisqu’il s’agit d’un enregistrement d’une production de Broadway? Nous devinons le premier, mais nous le saurons bien assez tôt.

Hamilton comporte également Daveed Diggs comme Marquis de Lafayette / Thomas Jefferson, Renée Elise Goldsberry comme Angelica Schuyler, Jonathan Groff comme King George, Christopher Jackson comme George Washington, Jasmine Cephas Jones comme Peggy Schuyler / Maria Reynolds, Okieriete Onaodowan comme Hercules Mulligan / James Madison, Anthony Ramos comme John Laurens / Philip Hamilton, et Phillipa Soo comme Eliza Hamilton.

Une performance cinématographique inoubliable, la version filmée de la production originale de Broadway de « Hamilton » combine les meilleurs éléments du théâtre en direct, du film et du streaming pour amener le phénomène culturel dans les foyers du monde entier pour une expérience palpitante et unique. expérience. «Hamilton» est alors l’histoire de l’Amérique, racontée par l’Amérique maintenant. Avec une partition mêlant hip-hop, jazz, R&B et Broadway, «Hamilton» a repris l’histoire du père fondateur américain Alexander Hamilton et créé un moment révolutionnaire dans le théâtre – une comédie musicale qui a eu un impact profond sur la culture, la politique et éducation.

Hamilton arrive exclusivement sur Disney + sur 3 juillet 2020.

