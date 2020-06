The Boys Season 2: Ce que les fans doivent savoir sur Prime

– – –

Mises à jour de la saison 2 des garçons: la série due revient avec sa saison 2 et les amateurs ne peuvent pas éviter l’envie de paniquer. La plate-forme de streaming vidéo en ligne Amazon Prime contient un fait démesuré à l’intérieur de la série, car ils ont annoncé une saison pour l’émission avant même qu’elle ne débute.

Date de sortie de la saison 2 de The Boys

Selon les rapports, aucune date de sortie n’a été annoncée jusqu’à présent. En novembre 2019, le tournage de la saison s’est transformé en tournage. En février 2020, les formulaires post-fabrication sont également considérés comme terminés. La saison commencera entre le 2 juin et juillet. Il y a un programme de sortie par hasard des sorties de la saison 1 après cela.

Le même nombre de libérations est différé en raison de la crise actuelle qui est presque entièrement fondée sur la croyance. La situation actuelle ne devrait pas influencer l’arrivée de la variété car l’enregistrement vient de se produire.

Le casting de The Boys Saison 2

Le casting de la prochaine saison de l’émission comprend Jack Quaid, Antony Starr, Jessie T. Usher, Erin Moriarty, Dominique McElligott. Les fans les adorent dès la première saison de l’émission.

The Plot of The Boys Saison 2

Personne ne connaît les détails de l’intrigue de la prochaine saison de l’émission. Aids nous a signalé que l’histoire du spectacle commencera là où elle se terminera. Les fans de la série devraient se retenir pour voir le récit époustouflant de la vitrine. Les Boys convergent dans une mission héroïque pour trouver une organisation de personnes très riche Seven and Watt, les références les plus pratiques qui supervisent et couvrent les super-héros.

La variété dépend d’une histoire unique et d’une enquête qui comprend un scénario où les super-héros n’ont pas raison. Ils sont positifs aussi populaires que n’importe quel génie ou administrateur gouvernemental, et s’ils scandalisent la superpuissance?

