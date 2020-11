The Boys Season 2 Bloopers, revue des représentations de vrais présidents dans les films et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou de tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez un tas de flubs et d’erreurs dans le Les garçons bobine de blooper saison 2. De plus, voyez ce qu’un historien présidentiel pense de la façon dont les présidents de la vie réelle ont été représentés dans des films comme Lincoln, Pearl Harbor, Vice, Givre / Nixon, et plus. Enfin, regardez le grand magicien décédé Ricky Jay utiliser des cartes comme armes sur Late Night avec Conan O’Brien, et Jackie Chan est là aussi.

Tout d’abord, il y a déjà beaucoup de rires à faire face à l’adaptation de la bande dessinée sombre et comique Les garçons. Mais il y en a encore plus dans ce tour d’horizon des bloopers de la deuxième saison de la série Amazon. C’est presque un peu effrayant de voir Antony Starr craquer en tant que Homelander, qui est si délicieusement mauvais que son rire est troublant.

Ensuite, Vanity Fair a introduit pL’historien résidentiel Jeffrey Engel pour parler de la précision des représentations de vrais présidents dans les films. Écoutez pendant qu’il décompose les détails de films tels que Lincoln, Pearl Harbor, Vice, Givre / Nixon, Treize jours, W., ainsi que des émissions de télévision comme John Adamset des téléfilms comme La relation spéciale, La règle Comey, et plus.

Enfin, dans un flashback de Late Night avec Conan O’Brien, le regretté grand magicien Ricky Jay montre au comédien et star d’action Jackie Chan comment utiliser un jeu de cartes comme arme. Chan en bloque certains, mais une pastèque n’a pas cette chance. De plus, Ricky Jay montre d’autres tours de cartes amusants pour votre plaisir et la stupéfaction de Conan.

Articles sympas sur le Web: