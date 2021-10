The Boys saison 3 : Une vidéo promotionnelle confirme le retour d’un personnage dangereux

La dernière vidéo promotionnelle de la saison 3 de The Boys révèle la suite de l’histoire de Stormfront et montre la nouvelle popularité du travail de Starlight et Hughie.

La dernière vidéo de la saison 3 de The Boys montre une suite de l’histoire de l’un des Super-malveillants comme Stormfront, en plus d’ouvrir les nouveaux débuts que le nouvel opus aura.

The Boys : Une nouvelle vidéo a confirmé le retour de Stormfront dans la série

Bien que le tournage de la saison 3 de The Boys ait récemment pris fin, Amazon a réussi à maintenir l’intérêt et l’engagement des fans grâce à une série de vidéos promotionnelles.

Les vidéos “Seven on 7 with Cameron Coleman” ont été conçues pour combler le fossé entre la saison 2 et la saison 3, puisque le contenu mensuel fournit des mises à jour sur ce qui se passe dans cet univers.

La dernière édition de “Seven on 7 with Cameron Coleman” annonce que l’histoire de Stormfront se poursuivra dans la saison 3 de The Boys. Stormfront d’Aya Cash est un nouveau venu dans The Seven au début de la saison 2.

Vought News Network: Seven on 7 with Cameron Coleman (October 2021)

Elle avait apparemment été tuée dans le final de la saison 2, mais cette vidéo montre que sa mémoire perdure d’une manière importante. Il établit que les dangereux partisans de Stormfront ont commencé à se rassembler pour tenter d’amener Vought à révéler ce qui lui est arrivé.

Après avoir utilisé Stormfront pour aborder la suprématie blanche et le racisme au cours de la saison 2 de The Boys, il semble que le showrunner Eric Kripke ait l’intention de pousser ces idées un peu plus loin dans la saison 3.

La vidéo comprend également d’autres éléments amusants sur ce qui est à venir. Il montre ensuite que Starlight gagne en popularité dans ce monde, mais on sait maintenant que cela inclut le retour à son costume original, moins sexualisé.

Il est également révélé que Cindy est de retour et que Black Noir est en chasse pour la retrouver. Pendant ce temps, Hughie et Victoria Neuman semblent avoir vaincu Ezekiel, donc on espère que la saison 3 de The Boys arrivera bientôt.

En attendant, vous pouvez toujours voir ou revoir les deux premières saisons de The Boys en streaming sur Amazon Prime Video.