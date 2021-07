The Boys saison 3 : un nouveau Spin-off sera présenté de manière subtile dans l’intrigue

in

Le showrunner de la série, Eric Kripke dit que la troisième saison de The Boys ouvrira la voie à une nouvelle série, inspirée des G-Men de la série de comics, avec de subtiles références. La saison 3 de The Boys laissera place à une série dérivée ou spin-off, inspiré des G-Men de la série comics, avec des références subtiles comme l’explique le showrunner de la série, Eric Kripke.

The Boys ouvrira la voie à un spin-off avec la saison 3

La popularité de l’émission a incité le réseau Amazon Prime Video à accélérer une série dérivée vaguement basée sur la série de bandes dessinées d’Ennis Robertson, une parodie des X-Men connue sous le nom de G-Men.

Récemment, dans une interview, Eric Kripke a parlé de la saison 3 et de la série sans titre G-Men. Il sera lui-même producteur exécutif de la série aux côtés de Seth Rogen, Evan Goldberg et Craig Rosenberg. Aussi, Eric Kripke mentionne que la troisième saison de The Boys il jettera les bases du nouveau programme.

L’histoire comique de G-Men suit une version tordue de Charles Xavier / Professeur X, John Godolkin, qui kidnappe des enfants et les emmène dans son centre de formation et son école dans le nord de l’État de New York.

The Boys : L’histoire des G-Men est une version tordue des X-Men

La nouvelle coupe se concentrera sur un collège de supers dirigé par Vought et sera remplie de la prochaine génération de héros en lice pour des contrats. Dans les bandes dessinées, même Vought-American finit par commercialiser les G-Men comme des héros parias en raison des pratiques perverses de Godolkin.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun plan pour que le spin-off soit directement lié à la série phare, le pilote est écrit par Rosenberg et se sentira comme une partie cohésive de l’univers de The Boys.