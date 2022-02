The Boys : le showrunner de la saison 3 révèle la date de sortie de la bande-annonce

Eric Kripke a enfin dévoilé quand les fans verront enfin la première bande-annonce de la troisième saison de The Boys. La série de super-héros d’Amazon Prime Video est devenue un énorme succès au cours de ses deux premières saisons.

Bien que la saison 3 de The Boys ait été annoncée avant même le début de la deuxième saison, la pandémie a compliqué le tournage du retour très attendu de Billy Butcher (Karl Urban) et Hughie Campbell (Jack Quaid). Cependant, les acteurs et l’équipe ont réussi à surmonter la pandémie pour terminer le tournage à l’automne 2021, ce qui permet à la série d’envisager un retour en 2022.

On s’attend à ce que la saison 3 de The Boys comporte une fois de plus de nombreuses scènes excentriques et des sujets socialement et politiquement pertinents, mais les détails spécifiques de l’histoire sont encore largement sous silence. Le public sait que Le protecteur (Antony Starr) sera un peu plus à cran que d’habitude, et il semble que Starlight (Erin Moriarty) prenne la tête de l’équipe de super-héros de Vought, les Sept. Alors que Billy et Hughie reviendront également aux côtés des autres membres des Boys, il est également confirmé que la saison 3 adaptera le célèbre événement Herogasm des bandes dessinées de Garth Ennis et Darrick Robertson sur lesquelles la série est basée.

The Boys s’est constitué une véritable fanbase depuis sa création, et de nombreux téléspectateurs sont impatients de savoir quand ils verront la suite. Heureusement, le showrunner Eric Kripke a fait le point sur le statut de la nouvelle saison sur Twitter. Il a révélé que la moitié de la saison est mixte et que beaucoup de travail VFX doit encore être fait. Cependant, Kripke a également confirmé que le premier trailer de la saison 3 de The Boys est terminé et qu’il sera diffusé dans quelques semaines. Les trois premiers épisodes de la nouvelle saison seront officiellement diffusés sur Amazon Prime Video le 3 juin 2022.

Alright, here’s an update on #TheBoysTV since you keep asking & I’m buzzed. We’ve final mixed 4 out of 8. Couple hundred VFX shots to finish, but they’re awesome. Just locked our first trailer today, will be out in a few weeks. GET READY. #TheBoys @TheBoysTV @PrimeVideo pic.twitter.com/x5zuFB0tvl — Eric Kripke (@therealKripke) February 18, 2022

Bien que la campagne marketing de la saison 3 de The Boys n’ait pas encore officiellement démarré avec une bande-annonce appropriée, Amazon Prime Video n’a pas laissé les fans complètement dans le noir depuis la fin de la saison 2, début octobre 2020. Prime Video a publié un court teaser de la saison 3 de The Boys au début de l’année 2022 qui incluait un aperçu très rapide de Starlight et Homelander. Le service de streaming a également produit du contenu supplémentaire via la série YouTube « Seven on 7 with Cameron Coleman », qui montre ce qui s’est passé dans ce monde entre la saison 2 et la saison 3.

La date de sortie de la saison 3 de The Boys en juin approchant, Amazon pourrait partager la première bande-annonce à un moment donné fin février ou début mars. Les images devraient être passionnantes pour les fans de la série, car on y verra probablement pour la première fois le Soldat Boy de Jensen Ackles en action, potentiellement aux côtés des autres membres de son équipe de super-héros Payback. Il ne serait pas non plus surprenant que la bande-annonce de la saison 3 de The Boys contienne la première ébauche de l’histoire d’Herogasm, s’il est possible d’inclure cette histoire dans une bande-annonce destinée au grand public.