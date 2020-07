‘The Boys’ renouvelle pour une troisième saison sur Amazon Prime Video

Les garçons n’ont pas à se soucier de leur avenir. Plus d’un mois avant la première de sa deuxième saison, prévue le 4 septembre, Amazon Prime Video a donné le feu vert au troisième volet de cette comédie noire sur un groupe de super-héros liés à une puissante multinationale. De plus, le géant du commerce a profité de son temps en [email protected] pour dévoiler le projet qui accompagnera la série à partir d’août: un après le spectacle commandé par Aisha Tyler («Amis»).

Dominique McElligott et Antony Starr dans ‘The Boys’

Comme l’affirme Variety, le créateur de la série, Erik Kripke, n’a pas tardé à réagir à l’annonce du renouvellement, commentant les délais qu’ils envisagent de concrétiser cette suite attendue: «Le monde nous a donné beaucoup de matière. Nous espérons enregistrer début 2021, mais cela dépend d’un virus microscopique«En attendant qu’il soit filmé en toute sécurité aux États-Unis, l’équipe de scénarisation de ‘The Boys’ travaille déjà par télématique.

L’écrivain et producteur a également profité de l’événement virtuel pour réfléchir au message de la fiction, basé sur les bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson. « Notre série veut que vous remettiez en question les super-héros, et donc le fascisme et l’autoritarisme, car ils sont intimement liés», A reconnu Kripke, notant que« le véritable héroïsme est composé de milliers de gestes minuscules, ennuyeux et douloureux que nous accomplissons tous. Nous devons nous sauver. «

Comment ça se fait?

Il après le spectacle présenté par Tyler sera intitulé ‘Prime Rewind: Inside The Boys’, et son objectif principal sera de disséquer chaque épisode, à la fois au niveau de l’intrigue et au niveau formel, offrant une perspective interne sur le développement de la série. Malgré le fait que le lancement de la deuxième tranche n’aura lieu qu’en septembre, le format Tyler débutera le 28 août pour réchauffer les moteurs en passant en revue ce qui s’est passé jusqu’à présent.