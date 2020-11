The Blacklist Saison 8: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir

– – – Le mélange de scripts remplis de rebondissements, de mise en scène rapide et de performances brillantes de la Blacklist a assuré que la série continue d’être aussi forte aujourd’hui qu’elle l’était lors de sa première apparition sur nos écrans. NBC en reste très fière. C’est exactement ce que les coprésidents du système du drame scénarisé Lisa Katz et Tracey Pakosta ont dû mentionner s’il était renouvelé pour la saison sept: «Félicitations à nos étonnants producteurs, acteurs et équipe, qui continuent tous à opérer au sommet de leur jeu et faire de The Blacklist parmi la collection signature de NBC »- – – Et c’est une bonne nouvelle, les gens. La liste noire a été officiellement renouvelée pour la saison 8. « Félicitations à nos incroyables acteurs, équipe et producteurs, qui continuent tous d’atteindre l’excellence semaine après semaine », ont déclaré Katz et Pakosta. « Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de Gardez l’histoire de Red et Liz dans la saison »Chris Parnell, coprésident de Sony Pictures Television, a félicité les producteurs exécutifs Jon Bokenkamp et John Eisendrath pour avoir continué à raconter« des histoires passionnantes et imaginatives »et rester attaché à« une créativité sans précédent ». attendez de revoir bientôt #JamesSpader en tant que Red Reddington! #TheBlacklist pic.twitter.com/1If3nVKSun – A Timeless Flight (@ miller2275) 28 juillet 2020 The Blacklist Saison 8: Date de sortie L’épisode 1 de la saison 8 de Blacklist sera diffusé sur NBC à 20 heures le vendredi 13 novembre 2020. Les sept saisons précédentes de Blacklist ont été créées en septembre, avec deux autres en octobre. Ainsi, de nombreux fans s’attendaient à ce que Red se réunisse dans quelques mois seulement après la finale, mais compte tenu de la pandémie internationale retardant la production de plusieurs émissions, une prévision plus réaliste était début 2021. Liz et sa mère? 🤨 Cela n’a pas de sens après toute la connexion et les sentiments que Liz professait pour Red! #TheBlacklist pic.twitter.com/Ydvp7BsVwM— ✦ [ JK ] ✦ (@ JanainaKK1) 4 juin 2020 Heureusement, la pandémie ne semble pas avoir affecté de manière significative la création, la saison 8 étant actuellement programmée pour la première ce vendredi sur NBC.Le casting de la saison 8 de la liste noire: qui en fera partie? NBC ramènera son cœur de casting pour une autre saison – donc James Spader se réunira en tant que profileur séquentiel super intelligent devenu criminel Raymond’Red ‘Reddington – même s’il n’est engagé que jusqu’à la saison sept. Megan Boone sera de retour en tant que Liz Keen, aux côtés de Diego Klattenhoff et Harry Lennix dans le rôle de Donald Ressler et Harold Cooper, Katarina Rostova est le principal antagoniste de la saison sept, qui Laila Robins reviendra pour la saison huit? Au moment de la rédaction de cet article, très peu de détails sur le scénario de la saison 8 qui ont été divulgués en ligne La saison 7 de The Blacklist s’est terminée avec Elizabeth choisissant le côté de sa mère plutôt que celui de Raymond. Évidemment, il s’agit d’un développement massif dans son scénario particulier, mais où la saison 8 pourrait-elle l’accepter? S’adressant au divertissement hebdomadaire, la production exécutive de l’émission Jon Bokenkamp et John Eisendrath a parlé des conséquences probables pour Elizabeth et la force de travail à l’avenir. les informations partagées avec Red qui lui permettaient d’être surveillées. Mais, aussi, il y a des rumeurs selon lesquelles une autre force mystérieuse pourrait faire une réapparition dans la saison 8.¿que saborea esa maravillosa lenguita👅? 👄❤😘🥰🤗— raymondred (@ raymondred15) 2 juin 2020 Bande-annonce – – –



Partager : Tweet