The Blacklist Saison 8 – Date de sortie, bande-annonce, distribution et intrigue expliqués!

Mises à jour de la saison 8 de la liste noire: The Blacklist est une série télévisée américaine à suspense. La série a 7 saisons au total jusqu’à présent. Toutes les saisons de l’émission ont 22 épisodes, sauf The Blacklist Saison 7 qui a 19 épisodes. En raison de la grande base de fans de l’émission, la série a été configurée pour une suite. Oui, vous avez bien entendu! La saison 8 de la liste noire sera créée.

The Blacklist Season 8 Date de sortie

NBC a renouvelé l’émission pour la saison 8 le 20 février 2020. Comme la suite de la série à venir est décidée cette année même. La date de sortie de la série sera en 2021. La production pourrait également être retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

Actuellement, il n’y a pas de bande-annonce de la prochaine série. La bande-annonce pouvait être attendue en 2021 juste avant que la série ne soit diffusée.

The Blacklist Saison 8 Cast

Passons à la distribution du spectacle. Le casting comprendra James Spader comme Raymond ‘Red’ Reddington, Megan Boone comme Elizabeth ‘Liz’ Keen, Diego Klattenhoff comme Donald Ressler, Ryan Eggold comme Tom Keen, et bien d’autres.

La parcelle

Venir à The Plot of The Blacklist Saison 8. L’histoire tourne autour d’un homme qui était auparavant dans l’US Navy. Maintenant, le protagoniste est devenu un voyou contre sa nation. Il arrive à se livrer à des activités illégales. Lorsqu’il est pris, il fait une offre. L’offre contient que si la police quitte l’homme, il fera arrêter tous les terroristes les plus recherchés. L’histoire tourne autour de savoir si la police conclut l’accord ou arrête le protagoniste.

La série Blacklist est disponible sur Internet. La série est diffusée sur NBC car il s’agit d’une série télévisée. Pour ceux qui n’ont pas d’abonnement à la chaîne, vous pouvez accéder à la série télévisée sur des sites Web.

Pour plus de mises à jour sur la saison à venir de The Blacklist, restez connecté

