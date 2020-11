The Black Farmer exhorte les supermarchés à montrer leur soutien après les attaques racistes contre la publicité

The Black Farmer a appelé les supermarchés britanniques à se prononcer en faveur de Sainsbury’s après que sa publicité de Noël ait été critiquée pour avoir présenté une famille noire. Wilfred Emmanuel-Jones, un agriculteur de la génération Windrush basé dans le Devon, a déclaré qu’il était choqué mais pas surpris de voir une multitude de commentaires négatifs sur les médias sociaux après la publication de la vidéo. en concurrence avec Sainsbury’s, ils devraient mettre les affaires de côté et soutenir Sainsbury’s et sa nouvelle campagne. « Ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’il y a eu une telle réaction contre cette publicité – c’est une démonstration que, pour certaines personnes en Grande-Bretagne, le fait d’avoir des Noirs dans le cadre des célébrations festives à la télévision est controversé », a-t-il déclaré à i.Racist. les gens, en particulier les couples, sont partis au Royaume-Uni selon l’industrie de la publicité. – Hermann Melville. (@ HermannMelvill1) 17 novembre 2020 «Je pense que nous avons un long chemin à parcourir. Les Sainsbury’s ont été progressistes et devraient être félicités pour avoir mis le doigt dessus. «Mais c’est aussi triste et ironique que quelque chose comme ça soit considéré comme courageux – et plus de supermarchés devraient se joindre à eux. Nous avons besoin que les gens disent des choses haineuses pour être dénoncés, mais nous avons également besoin que les grandes entreprises partagent les mêmes objectifs. «Ils peuvent être compétitifs dans les affaires, mais doivent être solidaires dans la société. Je mets au défi les autres supermarchés de se lever et de s’exprimer. Le silence n’est pas acceptable. » La nouvelle campagne festive de Sainsbury, intitulée « Gravy Song », met en scène une famille noire de Londres en train de profiter d’un dîner de Noël. « Longue voie à suivre » Elle utilise d’anciens clips vidéo et photos des années précédentes, ainsi qu’un appel téléphonique entre le père et sa fille – qui dit qu’elle espère vraiment pouvoir rentrer à la maison pour célébrer. Bien que les images aient été largement saluées, Sainsbury’s a également rencontré la désapprobation et les commentaires racistes de certains acheteurs, certains disant à l’entreprise qu’ils boycotteraient. «Où sont les Britanniques?» a demandé un. «Je rêve d’un Noël blanc», dit un autre. Sainsbury’s a déclaré dans un communiqué: «Nous voulons être le détaillant le plus inclusif où les collègues aiment travailler et les clients aiment faire leurs achats.« Nous sommes fiers que notre publicité représente les diverses communautés que nous servons et notre campagne de Noël en comporte trois histoires de trois familles différentes. Sainsbury’s est pour tout le monde et il est important pour nous que notre publicité reflète cela. »En octobre, pendant le Mois de l’histoire des Noirs, Emmanuel-Jones a lancé des saucisses épicées jerk en édition limitée qui ont célébré deux héros du 21e siècle: Mary Seacole, une jamaïcaine britannique infirmière, et Lyncoln Orville Lynch, un Jamaïcain qui a servi dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a déclaré que les supermarchés britanniques avaient bien accueilli les nouveaux produits, mais que seuls deux – Sainsbury’s et Co-op – se sont démarqués par leur soutien. « Je suis déçu que le Mois de l’histoire des Noirs ne soit pas célébré davantage dans nos supermarchés. » Cela montre que l’inclusivité est toujours un problème. «La Grande-Bretagne n’est pas un pays d’une seule couleur – Sainsbury’s a été victime d’abus à cause d’une campagne de Noël. Il est temps pour les autres de se lever et de dire que ce genre de chose n’est pas acceptable. Il faudra plus de grandes voix pour forcer le changement. »

