The Big Show Show Épisode 3 apporté la croissance de grand personnage: examen

Netflix Le Big Big Show a mis beaucoup plus de viande sur ses os à chaque épisode, et c’est apprécié. Dans le troisième épisode, l’accent est mis sur la relation entre Paul Wight aka la fille aînée de Big Show, Lola (Reylynn Caster), et sa belle-mère Cassy (Allison Munn). Cassy et Lola ont été largement maladroites ensemble auparavant, et cet épisode cherche à approfondir leur lien. Le désir de Cassy de faire de Lola une amie et non une belle-mère pousse Cassy à faire des choses douteuses, comme accepter de laisser Lola se faire tatouer, et ajoute également un drame réaliste que beaucoup de beaux-parents pourraient traverser. Pendant ce temps, la plus jeune fille de Big Show, JJ (Juliet Donenfeld) essaie de s’adapter à la classe des enfants intelligents, tandis que la petite fille Mandy (Lily Brooks O’Briant) tente de gagner le président de classe.

Big Show lui-même semble prendre le pas sur les autres personnages de cette série, mais il est toujours génial quand il est à l’écran. La scène la plus drôle vient quand Big Show a une « intervention mascotte » en raison de sa peur des personnages mascottes. Lorsque Big Show ouvre sa porte d’entrée, son pote Terry (Jaleel White) se tient à la porte avec un costume de mascotte de lamantin, ce qui fait que le pauvre Terry est assommé. JJ accepte son nouveau lot dans la classe des enfants intelligents, Mandy accepte en quelque sorte que la compétition lors d’une élection est généralement bonne, et Cassy et Lola conviennent qu’elles devraient avoir une relation plus mère / fille que l’amitié. Les trois scénarios mettent notre grande famille dans des situations difficiles qui conduisent à un développement positif des personnages à la fin de leurs scénarios respectifs.

Ce fut un épisode charmant et amusant qui a fait rire beaucoup via l’écriture et la comédie physique. La résolution est douce et réconfortante. C’est aussi le spectacle parfait à regarder pendant vos temps d’arrêt. Cela ne vous rendra pas triste, c’est facile à regarder et les personnages sont charmants et amusants. Il est rare de trouver un spectacle amusant, agréable, ne nécessitant pas une tonne de trame de fond sans insulter votre intelligence. Netflix The Big Show Show est l’une de ces rares exceptions.

Le post The Big Show Show Episode 3 a apporté la croissance des gros personnages: La revue est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

