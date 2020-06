The Big Bang Theory: Jim Parsons parle de son homosexualité

Les fans de « The Big Bang Theory » connaissent Jim Parsons en tant que Sheldon Cooper. Pour ne pas compromettre la réussite de la sitcom, l’interprète du célèbre Sheldon a longtemps caché son homosexualité.

L’acteur Jim Parsons est devenu célèbre après avoir incarné le rôle de Sheldon Cooper, un personnage surdoué et attachant de la sitcom « The Big Bang Theory » dont son interprète n’a certainement pas eu du mal à représenter. D’ailleurs, cette série de Chuck Lorre et de Bill Prady lui a permis de remporter pas moins de quatre trophées durant le Golden Globe et l’Emmy Awards. Diffusée entre 2007 et 2019 sur CBS, elle n’a eu de cesse d’exploser les compteurs. Au fur et à mesure qu’elle gagnait en notoriété, le comédien se propulsait facilement alors au rang des célébrités. À cause du succès de la série pourtant, Jim a choisi de cacher sa vraie nature pendant près de douze ans.

5 ans après le début de la sitcom

C’est cinq années après la sortie de la série que Jim Parsons décide de dévoiler dans les colonnes du New York Times son homosexualité. « Il y a eu des gros titres, puis cela s’est passé assez rapidement, ça n’a pas été si important que ça, se souvient-il. C’est devenu un véritable sujet des semaines ou des mois après. Une fois que j’étais out officiellement, j’ai senti comme une responsabilité (…) je me sentais comme un membre plus actif au sein de la communauté [LGBT] », a-t-il en effet rapporté en 2012 suite à une promotion de « The Normal Heart ».

« J’avais peur que ça pose problème pour notre énorme série »

Avant d’avoir révélé dans les lignes du magazine sa sexualité, il avait déjà fait un témoignage à ce sujet dans un long article de The Hollywood Reporter au sujet du coming-out dans l’industrie hollywoodienne. D’ailleurs, c’était à ce moment qu’il avait remis en cause la réussite de la sitcom. « J’avais peur. Pas peur de perdre mon travail et pas au point de nier complètement ma sexualité, mais assez pour m’empêcher d’en parler. J’étais effrayé à un tel point que j’étais nerveux lorsque j’ai été nommé pour le Emmy. J’avais peur que ça pose problème pour notre énorme série », a-t-il souligné ce jour-là.