The Big Bang Theory : cet acteur de la série qui mérite un Oscar pour son nouveau rôle

The Big Bang Theory s’est achevée après douze saisons, suffisamment longues pour lancer ses principaux acteurs vers la célébrité. L’un de ses acteurs a récemment joué dans un film et les fans pensent qu’il pourrait être le favori pour une nomination aux Oscars.

La première de The Big Bang Theory a eu lieu en 2008 sur le réseau de diffusion CBS et, dès le premier instant, elle est devenue l’une des sitcoms les plus populaires de la télévision de ces dernières décennies. La série a culminé en 2019 après douze saisons à l’antenne, un temps largement suffisant pour que ses principales stars soient lancées vers la gloire.

Cela fait presque trois ans que The Big Bang Theory a pris fin, et ses acteurs principaux passent maintenant à d’autres projets tout aussi réussis. Les fans ont vu Kaley Cuoco dans sa nouvelle série The Fligh Attendant, tandis que Jim Parsons est le narrateur du spin-off Young Sheldon. Pendant ce temps, Johnny Galecki se lance dans un nouveau projet avec ABC, ont récemment révélé des sources.

Par ailleurs, Mayim Bialik (animatrice de Jeopardy), Kunal Nayyar et Melissa Rauch sont actifs dans d’autres productions. Cette dernière a joué le rôle de Bernadette, la femme de Howard Wolowitz (Simon Helberg) dans la série The Big Bang Theory. L’actrice joue actuellement dans la comédie Tribunal de nuit, qui est en cours de développement à NBC. Cependant, l’interprète de l’ingénieur aérospatial, Howard, n’a pas été abordé auparavant.

La star de The Big Bang Theory, Simon Helberg, reçoit du soutien dans les commentaires sur les médias sociaux, les fans le mettant en avant comme favori pour être nommé aux Oscars. La star d’Howard a récemment offert une performance captivante dans le rôle de l’accompagnateur dans Annette, un drame psychologique musical de 2021, qui met également en vedette Adam Driver et Marion Cotillard.

Le film a reçu de nombreuses récompenses, et Cotillard a été nommée pour la meilleure actrice dans un film, comédie ou comédie musicale lors de la 79e édition des Golden Globe Awards. Aujourd’hui, certains membres de la série, également fans, sont convaincus que Simon Helberg mérite un Oscar dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour la scène de la vidéo postée sur Twitter.

La performance de la star de Big Bang Theory dans son nouveau film a reçu des éloges de l’actrice de Mon oncle Charlie, Melanie Lynskey, et du journaliste de cinéma Brian Tallerico, ce qui a suscité des réactions passionnées sur les réseaux sociaux, notamment Lynskey, qui a déclaré que Helberg a donné une performance incroyable et mérite donc la nomination. En outre, un autre fan a affirmé que ses scènes dans Annette sont les meilleures.

Dans le célèbre film, Simon Helberg jouait un chef d’orchestre. Pour son rôle dans Annette, l’acteur a admis dans une interview qu’il a dû faire des recherches approfondies et un effort énorme pour donner vie au personnage. La star de The Big Bang Theory a déclaré ceci :