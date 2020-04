THE BATMAN, FLASH et SHAZAM 2 remaniés au programme de WARNER BROS.

Crédits: Warner Bros.



Avec la fin incertaine de la pandémie de coronavirus, Warner Bros. a repoussé les dates de sortie de Le Batman, Le flash, et le Shazam! suite, selon Date limite.

Le Batman est repoussé de près de quatre mois, allant du 25 juin 2021 au 1er octobre 2021. Le 1er octobre est la même fenêtre théâtrale que l’an dernier Le Joker.

Les assiégés Le flash monte d’un mois, allant du 1er juillet 2022 au 2 juin 2022.

Enfin, l’annonce Shazam la suite a été retardée de sept mois – allant du 1er avril 2022 au 4 novembre 2022, ce qui la placerait seulement 6 semaines avant Aquaman suite, le 16 décembre.

Wonder Woman 1984 et The Suicide Squad restent sur leurs dates de sortie du 14 août 2020 et du 6 août 2021, respectivement (et pour le moment), probablement parce que les deux ont déjà terminé la photographie principale. Warner Bros. précédemment placé Adam noir le 22 décembre 2021 et DC Super Pets le 22 mai 2022 (maintenant seulement deux semaines avant Le flash). Date limite ne rapporte pas de changements à ces dates, bien que cela puisse être les films restant dans les délais ou ayant été déplacés ou supprimés par Warner Bros. auparavant sans être signalés.