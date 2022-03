The Batman 2 : Date de sortie potentielle, casting et tout ce que vous devez savoir pour le retour à Gotham

The Batman 2 n’a pas encore été confirmé par Warner Bros, mais étant donné l’accueil que lui ont réservé les critiques, ce n’est peut-être qu’une question de temps.

Sans entrer dans les spoilers – encore – cette itération de The Batman se concentre sur le croisé capé dans son rôle de plus grand détective de Gotham. Compte tenu de l’ampleur du crime dans la ville, Batman a certainement du pain sur la planche.

The Batman est assez autonome, mais Matt Reeves ouvre un monde de possibilités pour la suite, et la fin laisse Gotham City dans un endroit intriguant que nous aimerions voir se développer.

Deux séries télévisées sont prévues – sur le Pingouin et le département de police de Gotham City – mais nous allons ici nous concentrer sur un retour potentiel sur grand écran. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur The Batman 2.

(Au fur et à mesure que nous aborderons la façon dont The Batman prépare une suite potentielle, nous nous lancerons dans des spoilers sur The Batman, alors considérez ceci comme votre dernier avertissement ! Si vous voulez quelque chose sans spoilers, lisez plutôt notre critique complètement sans spoilers).

Date de sortie potentielle de The Batman 2 : Quand la suite de The Batman pourrait-elle sortir au cinéma ?

Comme mentionné ci-dessus, The Batman 2 n’a pas encore été confirmé par Warner Bros et, par conséquent, nous n’avons pas encore de date de sortie officielle.

Le producteur Dylan Clark n’a pas voulu dire quand exactement nous verrions une suite potentielle, mais il a déclaré à ComicBook.com que « ce sera dans moins de cinq ans ». Utile.

Si une suite est confirmée, nous aurons une meilleure idée de la date de début du tournage et de la date de sortie en salles. Espérons qu’elle évitera les retards en coulisses qui ont affecté The Batman en raison de la pandémie mondiale en cours.

L’intrigue de Batman 2 : comment The Batman prépare-t-il une suite ?

Nous n’allons pas entrer ici dans les détails de l’intrigue de The Batman, mais nous allons nous concentrer sur deux éléments qui pourraient être significatifs pour la suite : ce grand camée et l’état de Gotham City à la fin.

The Batman – Bande-annonce principale par Warner Bross France

The Batman - Bande-Annonce Officielle 2 (VF) - Robert Pattinson, Zoë Kravitz

Lire cette vidéo sur YouTube

Tout d’abord, le dernier moment de The Batman se déroule dans la prison d’Arkham, où un prisonnier anonyme console un Riddler désemparé. Ce prisonnier, a révélé Reeves, a le potentiel d’être le Joker mais ne l’est pas définitivement. Pas nécessairement, en tout cas.

« La scène [n’est pas] destinée à dire que c’est le prochain film ou que c’est le personnage que nous allons faire. C’était plutôt l’idée d’un teasing et d’un clin d’œil aux gens qui aiment ce monde pour dire ‘Oh mon dieu, je pense que c’est ce personnage’ « , a-t-il déclaré à Digital Spy.

« Il n’est même pas appelé le personnage auquel vous faites référence, c’est le prisonnier invisible d’Arkham parce que l’idée est de vous taquiner et de dire : « Est-ce que c’est ça ? » ».

Donc oui, une suite pourrait utiliser ce prisonnier non nommé, et ce prisonnier pourrait s’avérer être le Joker, mais aucun des deux n’est gravé dans la pierre. Quant au décor, Gotham est encore assez loin de toute forme de rédemption, ce que Reeves a envisagé dès le début.

Il a déclaré : « L’histoire de Batman ne se termine jamais, alors vous voulez la laisser dans un endroit où l’histoire continue parce que [si ce n’est pas le cas], c’est comme si vous disiez : ‘Il a résolu le problème, il n’y a plus de crime à Gotham’ et bien, cela n’a aucun fondement dans la réalité.



« C’est pourquoi Gotham est si pertinent, car il n’y a jamais un moment où la corruption et le crime ne font pas partie, malheureusement, de notre monde. L’idée d’avoir une fin qui parle de la continuation est de dire que Batman continue à vivre. »

Le film lui-même se termine avec la maire élue Bella Réal qui promet un avenir meilleur aux habitants de Gotham City. Pour être juste, cela ne peut pas être pire puisque la ville est inondée par le Riddler, même si son plan global pour tuer beaucoup de citoyens est déjoué par Batman.

Cela s’est produit dans le scénario de Zero Year et Gotham a été détruite de diverses manières dans d’autres histoires, comme No Man’s Land. Comme pour le premier film, on peut s’attendre à ce que Reeves s’inspire de diverses intrigues de bandes dessinées pour créer une nouvelle histoire.

En outre, Gordon (Jeffrey Wright) n’est qu’un lieutenant dans The Batman, ce qui signifie qu’il a largement le temps de se frayer un chemin jusqu’au titre de commissaire, pour lequel il est le plus connu.

Selina Kyle a également plus de temps pour développer son caractère. Bien qu’elle ait moins de temps à l’écran que le justicier éponyme, elle est clairement en train de développer son alter ego de Catwoman, ce qui lui laisse le temps de s’épanouir pleinement dans le rôle dans une suite.

zoe kravitz dans le rôle de selina kyle, l’homme chauve-souris

WARNER BROS.

Pattinson lui-même a déclaré qu’il avait planifié le développement de la psychologie de son Batman sur deux autres films.

Le casting de Batman 2 : Qui reviendra pour une éventuelle suite de Batman ?

Robert Pattinson, bien sûr, puisqu’il incarne la vengeance de Bruce Wayne, alias Batman.

Nous mangerions aussi nos chapeaux si Zoe Kravitz et Jeffrey Wright ne revenaient pas pour une suite, étant donné que, comme nous l’avons dit, les deux personnages ont encore beaucoup de développement à faire.

Nous pourrions également revoir Colin Farrell dans le rôle du Pingouin, étant donné ce que nous savons sur la façon dont le crime à Gotham va empirer avant de s’améliorer. Falcone (John Turturro) ayant été abattu, le Pingouin est dans une position idéale pour reprendre son trafic de drogue.

Comme nous l’avons mentionné, étant donné qu’il a été assassiné par le Riddler, nous ne verrons probablement pas Turturro revenir, et il en va de même pour Peter Sarsgaard dans le rôle du procureur Gil Coulson. Andy Serkis, cependant, est une valeur sûre pour revenir en tant qu’Alfred.



Reste à savoir si Paul Dano pourrait revenir en tant que Riddler. S’il y a une sortie d’Arkham, c’est une possibilité.

Personne n’a été officiellement confirmé pour la suite car, comme nous l’avons déjà mentionné, elle n’a pas encore été annoncée par Warner Bros. Désolé.