The bachelorette saison 16 : le tournage reprendra bel et bien

Clare Crawley aurait déjà pu être fiancée.

En mars, ABC a désigné la coiffeuse de 39 ans comme étant la 16e Bachelorette. Moins d’un mois plus tard, le réseau a été contraint de reporter la production en raison de la pandémie de coronavirus.

« Avec l’évolution rapide des événements liés à COVID-19, et par excès de prudence, le groupe de télévision Warner Bros. arrête la production de certaines de nos plus de 70 séries et pilotes actuellement en tournage ou sur le point de commencer », a déclaré le groupe de télévision Warner Bros. à Us Weekly dans un communiqué le 13 mars. « Il n’y a eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur aucune de nos productions, mais la santé et la sécurité de nos employés, des acteurs et des équipes restent notre priorité absolue. Pendant ce temps, nous continuerons à suivre les conseils des Centres de contrôle des maladies ainsi que des responsables locaux et des professionnels de la santé publique dans chaque ville où nos productions sont basées ».

Une reprise attendue

La nouvelle est arrivée quelques heures avant que les caméras ne se mettent en marche au manoir de Los Angeles.

Clare Crawley’s Bachelorette season resumes production, coronavirus be damned https://t.co/Haw5SMwbGb — Vulture (@vulture) June 27, 2020

« Eh bien, bonjour ! C’est la saison la plus dramatique de tous les temps ! » Clare a écrit via Instagram à l’époque. « Sérieusement, la santé de chacun est la priorité la plus importante en ce moment, et comme vous l’avez sûrement entendu, nous faisons une pause pour le moment sur le tournage de La Bachelorette. 🌹 Nous le prenons jour après jour et même heure après heure tant c’est imprévisible ».

Elle a ajouté : « Tout ce dont je suis sûre, c’est que mon cœur est si plein de tout l’amour et du soutien que j’ai reçus jusqu’à présent, et je suis toujours aussi excitée à l’idée que mon voyage commence ! J’ai attendu ces moments pendant 38 ans, ce qui est un peu plus long, n’est-ce pas ! 😉❤️ xoxo ».

Les fans ont rencontré Clare pour la première fois dans The Bachelor de Juan Pablo Galavis. La deuxième saison 18 a ensuite été diffusée dans Bachelor in Paradise saisons 1 et 2 et Bachelor Winter Games. Elle s’est fiancée à Benoît Beauséjour-Savard lors de la finale de février 2018 des Bachelor Winter Games, mais ils se sont séparés deux mois plus tard.

Ce que la bachelorette veut



Le spectacle est de nouveau en production, a rapporté Variety le 26 juin 2020, révélant que les acteurs et l’équipe seront à l’avance et que le spectacle entier sera filmé à partir d’un seul endroit en quarantaine.

« Pour moi, la chose la plus importante est que je veux un homme qui va enlever son armure, je veux un homme qui est fort, prêt à enlever son armure, à s’ouvrir et à être vulnérable », a déclaré Clare sur Good Morning America en mars. « Beaucoup de gens ont vu ce côté de moi et m’ont vu tenir tête à Juan Pablo. … Et je suis assez forte pour laisser quelqu’un entrer et être vulnérable, s’ouvrir et partager cela avec lui. »

Selon sa biographie sur ABC, Clare « considère son défunt père comme un exemple de l’homme qu’elle espère épouser, quelqu’un de fort et de compatissant qui peut vivre pleinement sa vie. »