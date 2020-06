The Bachelor : enfin un candidat afro-américain 

ABC a décidé de mettre l’accent sur la diversité dans sa fameuse émission de téléréalité. The Bachelor, un programme populaire dans lequel un célibataire recherche l’amour, a finalement sélectionné un Afro-Américain.

Il s’appelle Matt James. Le jeune de 28 ans sera le prochain héros de la célèbre émission de téléréalité diffusée par ABC. En effet, il sera le prochain à conquérir le cœur des belles dans la nouvelle saison de « The Bachelor ». La chaîne a par ailleurs annoncé de manière officielle sa décision, qui est une première dans son histoire, le 12 juin dernier.

Il était temps !

Beaucoup se rappellent de l’émission américaine « The Bachelor ». Récemment, le programme vient de dévoiler aux téléspectateurs de la chaîne qui le diffuse que l’homme qui partagera désormais les roses et les peines de cœur sera Afro-Américain. On peut dire que cette sélection a marqué un tournant pour la diffusion, car c’est son premier pas vers la diversité. L’émission existe depuis maintenant dix-huit ans et a diffusé une quarantaine de saisons, mais n’avait jamais sélectionné un homme noir pour le rôle du gentleman célibataire jusqu’à vendredi dernier.

« Honorée à l’idée d’avoir Matt James »

La chaîne ABC s’est elle-même félicitée par le fait d’avoir le jeune homme de 28 ans comme « vedette ». Si Matt James a une fière allure et mérite ainsi sa place dans cette émission, la décision de la plateforme est surtout le résultat d’une pétition en ligne qui dénonce et juge « inacceptable » son manque de diversité. Celle-ci a par ailleurs rassemblé plus de 100 000 signatures.

Le protagoniste de la saison suivante est un habitué de l’émission étant donné qu’il était au casting de la saison 16 de The Bachelorette, durant laquelle Clare Crawley devait tomber sous son charme.

Nobles intentions du programme

Malheureusement, la crise sanitaire mondiale a marché sur les cordes de l’émission et l’a interrompu. Le célibataire occupe une fonction dans le secteur immobilier et était l’un des joueurs de l’équipe de football de la Wake Forest University. « Nous savons que nous avons la responsabilité de montrer des histoires d’amour qui sont représentatives du monde dans lequel nous vivons. C’est seulement le début, et nous continuerons à agir pour régler ces problèmes de diversité », a rappelé la chaîne. Toutefois, certains ne sont pas convaincus par cette affirmation.