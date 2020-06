The Alienist Saison 2: Airdate, Plot and Cast

Basé sur le roman du même nom, The Alienist est une série télévisée dramatique historique américaine. Il a été créé le 22 janvier 2018 sur TNT. Caleb Carr est l’auteur du roman.

The Alienist: Plot and Cast

The Alienist suit l’histoire d’une équipe d’enquête résolvant le meurtre d’un garçon prostitué. En tant que commissaire nouvellement nommé, Teddy Roosevelt amène un psychologue criminel, le Dr Laszlo Kreizler, et Sara Howard, la secrétaire du commissaire, ainsi que des frères jumeaux et le sergent-détective Marcus et Lucius Isaacson.

L’enquête a pris des tours et des détours et ils sont choqués de démêler la personne derrière de tels actes.

Le casting star de la première saison comprend:

Daniel Brühl comme Dr. Laszlo Kreizler

Luke Evans comme John Schuyler Moore

Brian Geraghty comme Theodore Roosevelt

Robert Ray Wisdom en tant que Cyrus Montrose

Douglas Smith comme Marcus Isaacson

Matthew Shear comme Lucius Isaacson

Q’orianka Kilcher en tant que Mary Palmer

Matt Lintz comme Stevie Taggert

Dakota Fanning en tant que Sara Howard

Y aura-t-il une deuxième saison?

L’aliéniste a reçu une audience et des cotes décentes, ce qui a ouvert la voie à la deuxième saison. The Alienist: Angel of Darkness, qui est un prochain roman écrit par le même auteur, devrait être présenté le 19 juillet 2020.

L’équipe de production supprimera deux épisodes chaque dimanche, à partir du 19 juillet. La deuxième saison a été confirmée en août 2018.

Qui sera dans la suite?

L’ALIÉNISTE

Nous ne sommes pas sûrs des autres. Cependant, Daniel Brühl comme le Dr éponyme Laszlo Kreizler, Luke Evans comme John Moore et Dakota Fanning comme Sara Howard seront là.

The Alienist 2: Que va-t-il se passer?

Eh bien, la deuxième partie de The Alienist portera sur la résolution d’un mystérieux enlèvement d’une petite fille d’un dignitaire espagnol.

L’affaire a eu lieu en 1897, un an après que l’équipe eut expliqué l’enlèvement d’un garçon prostitué. Par conséquent, le Dr Kreizler réunit l’équipe de détectives pour retrouver l’enfant disparu.