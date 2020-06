‘The Alienist: Angel of Darkness’ – Date de première prévue de la saison 2? Plot, Cast & Tout ce que nous savons jusqu’à présent !!!

Nous supposons que vous avez regardé la première saison de The Alienist. Et maintenant, préparez-vous pour la saison 2 de The Alienist intitulée The Alienist: Angel of Darkness.

La série Alienist est une série dramatique américaine périodique sur TNT (Un réseau câblé américain). L’histoire adaptée du roman du même nom écrit par Caleb Carr (historien militaire et auteur).

Pour le moment, il n’y a qu’une seule saison avec 10 épisodes. Mais nous arrivons à voir la deuxième saison de The Alienist en juillet 2020. La première saison diffusée sur le réseau câblé de la TNT en un coup d’œil le 21 janvier 2018, cependant, la série a été officiellement créée le 22 janvier 2018 et a terminé les épisodes. le 26 mars 2018. The Alienist Season 1 apprécié par le public. TNT a décidé d’apporter la deuxième saison de The Alienist, intitulée The Alienist: Angel of Darkness. La saison 2 d’Alienist devait être diffusée le 19 juillet 2020.

L’intrigue de The Alienist: Angel of Darkness?

La deuxième saison de cette série est basée sur le roman The Angel of Darkness est un roman policier de 1997 de Caleb Carr. Nous allons voir Sara retrouver le Dr Kreizler, ainsi que John Moore et le reste des premiers membres de l’équipe pour fouiller l’enfant disparu. Ils trouveront toujours la mystérieuse femme aux antécédents criminels qui est jointe à un gang mal famé.

Nous devons voir comment la prochaine saison va s’adapter à l’histoire réelle du roman. Nous espérons que la deuxième saison de The Alienist apporterait toute une série de rôles féminins, en particulier la mort de Mary Palmer de Q’orianka Kilcher dans la saison Alienist 1. Dans la saison 1, Dakota Fanning s’est évanouie parce qu’elle portait un costume inconfortable mais cette fois J’espère que le cinéaste de la série pourra lui offrir un costume plus confortable à porter.

Qui fait partie du casting?

La deuxième saison implique tous les personnages principaux de la saison précédente de The Alienist. Daniel Brühl comme le Dr éponyme Laszlo Kreizler, Dakota Fanning comme Sara Howard et Luke Evans comme John Moore. Nous pourrions peut-être voir Douglas Smith, dont Brian Geraghty comme Theodore Roosevelt, Matthew Shear comme Marcus, Douglas Smith et Lucius Isaacson. En ce moment, nous devons attendre plus de casting impliqué dans la deuxième saison.

Date de sortie et bande-annonce?

Eh bien, le cinéaste n’a diffusé aucune bande-annonce de The Alienist: Angel of Darkness. Mais la deuxième saison de The Alienist intitulée The Alienist: Angel of Darkness devait être diffusée le 19 juillet 2020. De plus, ils ont déjà révélé les deux épisodes sur Internet. Plus de détails sur The Alienist: Angel of Darkness, restez connecté avec nous.

vidéo crédité – Mandakini Films