‘The Age of Innocence’ est un rappel que Martin Scorsese fait plus que des films de foule – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: L’ère de l’innocence

Où vous pouvez le diffuser: The Criterion Channel

Le Pitch: Au 19e siècle à New York, l’avocat de la haute société Newland Archer (Daniel Day-Lewis) est engagé pour épouser la jeune et douce May Welland (Winona Ryder). Mais le monde entier d’Archer est bouleversé lorsqu’il se retrouve amoureux de la cousine de May, Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer), récemment divorcée.

Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: L’ère de l’innocence brûle de passion et présente des moments qui feront que votre cœur se coince dans la gorge quand il ne bat pas dans votre poitrine. En d’autres termes, c’est une magnifique distraction de notre cauchemar éveillé actuel.

Martin Scorsese est souvent accusé d’avoir fait seulement films de foule. C’est une accusation frustrante, ignorante et sans fondement, et rien ne la réfute plus que L’ère de l’innocence, Adaptation par Scorsese en 1993 du roman d’Edith Wharton. Personne n’est frappé ici. Il n’y a pas de durs, de gouttes d’aiguille ou de gros plans de délicieux plats italiens. Au lieu, L’ère de l’innocence se concentre sur les types réservés, calmes et de haute société. Et pourtant, curieusement, Scorsese a appelé un jour le film le plus violent qu’il ait jamais réalisé.

« Ce qui m’a toujours pris dans la tête, c’est la brutalité sous les moeurs », a expliqué le réalisateur à Roger Ebert. «Les gens cachent ce qu’ils signifient sous la surface de la langue dans la sous-culture où j’étais quand j’ai grandi dans la Petite Italie, quand quelqu’un a été tué, il y avait une finalité. Cela se faisait généralement entre les mains d’un ami. Et d’une manière amusante, c’était presque comme un massacre rituel, un sacrifice. Mais la société new-yorkaise des années 1870 n’en avait pas. C’était tellement froid. Je ne sais pas ce qui est préférable. «

L’ère de l’innocence est tout au sujet des personnes prises dans des pièges sociétaux. Archer ne veut rien de plus que de se débarrasser des entraves de sa vie (très privilégiée) et d’être avec Ellen – mais il ne peut pas, car il est fiancé à la cousine d’Ellen, May. Et Ellen, ayant récemment divorcé, est rejetée par les cercles de la haute société. Et puis il y a May, qui semble parfaitement douce et gentille, et pourtant Archer ne ressent rien pour elle.

Scorsese suit ces personnages tout au long des années, utilisant une narration tirée directement de la prose de Wharton, pour mettre en scène un portrait de l’amour, de la luxure et du regret. Le directeur de la photographie Michael Ballhaus capture à la perfection tous les détails luxuriants et ornés de la période, tandis que Scorsese emploie des techniques qui mettront son « Il ne fait que des films de foule! » les critiques à la honte. Ce n’est peut-être pas le meilleur film, mais c’est sacrément proche.

