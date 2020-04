The 100 Season 7: Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et tout ce que les fans doivent savoir

– Publicité –



Les 100 mises à jour de la saison 7: La série télévisée américaine «The 100» réalisée par Jason Rothenberg a été créée en 2014. La série a duré six saisons et les fabricants ont maintenant renouvelé l’émission pour une saison de plus. La saison sept sera la dernière saison de cette série, qui est également très bouleversante pour les amoureux.

Le 100 est une série post-apocalyptique qui raconte l’histoire d’un groupe de survivants, composé en grande partie d’adolescents ayant des précédents. Le groupe représente les toutes premières personnes à quitter le vaisseau spatial, appelé l’Arche, et à revenir après une apocalypse nucléaire dévastatrice.

Cette série a commencé avec la version futuriste du célèbre Le Seigneur des anneaux. Nous pouvons voir que des centaines d’adolescents ont été jetés dans la nouvelle terre qui était tout à fait inhabitable pour la survie, mais progressivement avec l’aide de ressources limitées, ils ont construit un monde rempli de nombreuses cultures différentes, de phénomènes paranormaux et de voyages inter-spatiaux. Après plusieurs conflits et de nombreuses intrigues, cette série touche à sa fin et nous nous attendons tous à une fin heureuse.

The 100 Season 7 Date de sortie: quand sortira-t-elle?

Septième et dernière saison du 100, le lancement est prévu le 20 mai 2020. Nous pourrons observer le tout nouveau lot d’épisodes en mai même. La saison finale est composée d’un total de seize épisodes.

Cast of The 100 Saison 7

La sixième saison est déjà diffusée, il est donc difficile de dire quels personnages resteront dans la septième saison. Si la tête se fait tuer dans la sixième saison, vous pouvez vous attendre à ce qu’Eliza Taylor joue le rôle de la tête Clarke Griffin dans la 7e saison de The 100. Bob Morley jouera le rôle de Bellamy Blake.

Les autres acteurs seront certainement Marie Avgeropoulos dans le rôle d’Octavia Blake, Henry Ian Cusick dans le rôle de Marcus Kane, Lindsey Morgan dans le rôle de Raven Reyes, Bob Morley dans le rôle de Bellamy Blake, Henry Ian Cusick dans le rôle de Marcus Kane et Christopher Larkin représentant Monty Green. Shannon Kook qui faisait partie de la saison 5 peut également faire une apparition lors de la septième saison.

Terrain de The 100 Saison 7:

La septième saison sera consacrée au nouveau groupe de rebelles dangereux et mystérieux et à la manière dont tout se corrige. Il faudra attendre 2020 pour connaître l’intrigue de cette saison. Dans la saison 7, nous pouvons également nous attendre à voir le temps voyager avec des effets d’entraînement avec une multitude d’événements de mouvement. Tous ensemble, nous pouvons certainement nous attendre à rencontrer une histoire époustouflante.

Donc dans la saison 6, nous avons découvert le groupe rebelle et les nouveaux monstres et cette 7e saison est plus sur ce nouveau pays Alpha et quelles sont les choses qu’ils découvrent dans cette nouvelle société.

La bande-annonce de la saison 7 de 100: quand le verrons-nous?

Les remorques arrivent généralement dans le mois précédant la première, donc nous nous attendons à ce qu’il arrive à partir de fin avril.

Nous le publierons ici pour vous dès qu’il tombera.

