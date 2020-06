The 100 Saison 7 | Connaître les horaires et les horaires

Cet article sera composé de tous les détails concernant les mises à jour de The 100 Season 7. La toute première saison de The 100 a été créée en 2014, et jusqu’à présent, le spectacle a terminé six saisons.

La série se déroule actuellement sur sa septième saison, qui est sortie le 20 mai 2020. La saison 100 100 se compose d’un total de 16 épisodes, dont le 4ème épisode vient d’être créé le 10 juin, et le prochain épisode 5 sera sortira le 17 juin 2020.

Ici, vous obtiendrez tous les horaires et les horaires des épisodes de The 100 Season 7.

Les 100 épisodes et horaires de la saison 7

Tous les horaires et les horaires de The 100 Season 7 sont énumérés ci-dessous. Cette saison compte 16 épisodes au total et quatre épisodes ont été diffusés jusqu’à présent. Découvrez les détails de tous les épisodes, y compris les quatre épisodes précédemment créés ici.

The 100 Episode 1: Des cendres

Date de sortie – 20 mai 2020

Réalisé par – Ed Draiman

Écrit par – Jason Rothenberg

The 100 Episode 2: Le jardin

Date de sortie – 27 mai 2020

Réalisé par – Dean White

Écrit par – Jason Rothenberg

Épisode 3: Faux dieux

Date de sortie – 3 juin 2020

Réalisé par – Tim Scanlan

Écrit par – Jason Rothenberg

Épisode 4: Hespérides

Date de sortie – 10 juin 2020

Réalisé par – Diana Valentine

Écrit par – Jason Rothenberg

Épisode 5: Bienvenue au Bardo

Date de sortie – 17 juin 2020

Réalisé par – Ian Samoil

Écrit par – Jason Rothenberg

Épisode 6: Nakara

Date de sortie – 24 juin 2020

Réalisé par – P.J. Pesce

Écrit par – Kass Morgan, Nikki Goldwaser

Épisode 7: à déterminer

Date de sortie – à déterminer

Réalisé par – Lindsay Morgan

Écrit par – Miranda Kwok, Jason Rothenberg

Lire aussi – Sushant Singh a signé Paani face à Anushka Sharma

Tous les épisodes de l’épisode 8 à l’épisode 16 ont été écrits par Jason Rothenberg, mais les réalisateurs et les dates de sortie des huit épisodes doivent encore être déclarés. Attendons que les détails et les mises à jour soient dévoilés officiellement.

Nous vous mettrons à jour dès qu’une annonce officielle sera faite, continuez simplement à visiter notre site Web régulièrement.