The 100 n’est plus sur Netflix ! Nos solutions pour continuer à regarder cette série mythique

Le dilemme du streaming : « The 100 » disparaît de netflix.

Une onde de choc parcourt la communauté des fans de séries post-apocalyptiques : « The 100 », après sept saisons d'une aventure épique à la croisée de la survie et de la science-fiction, s'apprête à quitter Netflix. Cette annonce plonge les fidèles spectateurs dans l'incertitude quant à l'avenir de l'accès à leur série favorite.

Lire aussi :

L'Ère Post-Netflix de « The 100 »

« The 100 », série emblématique du réseau The CW, a su conquérir le cœur des adolescents et des adultes avec ses récits palpitants et ses personnages charismatiques tels que Clarke, Bellamy et Octavia. Sa disparition du catalogue Netflix marque la fin d'une ère de facilité et d'accessibilité pour les amateurs français de la saga. La décision de retirer « The 100 » soulève de nombreuses questions, notamment sur la volatilité des droits de diffusion dans le secteur du streaming vidéo. Cette situation illustre la complexité croissante pour les consommateurs de retrouver leurs contenus favoris.

Le Calendrier du Retrait

La série quittera officiellement Netflix le 31 mars 2024, une échéance qui approche à grands pas. Les fans ont donc un temps limité pour visionner ou revoir les épisodes de cette saga captivante. Il est important de noter que « Community », autre série prisée, connaîtra le même sort à la même date, soulignant une tendance à la perte de diversité dans l'offre des plateformes de SVOD.

Options de Visionnage Alternatives

Face à l'absence de « The 100 » sur les services de streaming français, les fans se retrouvent devant un dilemme. La série, du moins temporairement, ne sera disponible sur aucune plateforme de SVOD dans l'Hexagone. Cette situation met en lumière les limites du système de streaming vidéo actuel, où des œuvres complètes peuvent soudainement devenir inaccessibles.

Solutions de Rechange pour les Inconditionnels

Malgré cette disparition des écrans de streaming, « The 100 » reste accessible à l'achat ou à la location via des services de VOD tels qu'Apple, CanalVOD et YouTube. Bien que cela représente un coût supplémentaire, c'est une alternative viable pour les fans désireux de posséder les saisons de la série. Le tableau suivant présente un aperçu des options et des prix associés :

Plateforme Prix par saison Prix total pour 7 saisons Apple 6,99 € 48,93 € CanalVOD 6,99 € 48,93 € YouTube 6,99 € 48,93 €

Il est à noter que, bien que la série ne soit pas disponible en Blu-ray, des DVD sont disponibles pour chaque saison. Les fans doivent cependant être vigilants lors de l'achat de coffrets, surtout sur des plateformes comme Amazon, où des problèmes de contenu incomplet ont été signalés.

Réflexions sur l'Avenir du Streaming

La disparition de « The 100 » de Netflix met en évidence les défis auxquels les consommateurs sont confrontés dans le paysage du streaming actuel. Avec la multiplication des plateformes et la fluctuation des catalogues, l'accès à des séries ou films spécifiques devient de plus en plus compliqué.

L'impact sur les Fans et le Marché

Cette situation soulève des questions importantes sur la fidélité des utilisateurs et l'avenir des plateformes de streaming. Comment les services vont-ils évoluer pour maintenir l'intérêt des spectateurs et garantir une offre diverse et stable ?

Cet article explore les récents changements dans l'accès à la série post-apocalyptique « The 100 », particulièrement sa disparition du catalogue Netflix et les implications pour les fans et le marché du streaming. Alors que la série quitte la plateforme de SVOD, les spectateurs se retrouvent face à un dilemme : où et comment continuer à regarder leurs épisodes préférés ?